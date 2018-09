SALVINI | NESSUN GOLPE GIUDIZIARIO | RISPETTO LAVORO DI TUTTI Ultime notizie

SALVINI frena sui giudici : «Nessun golpe». A Cernobbio un altro bagno di folla : Dal nostro inviato - Cernobbio Prima si ritira perché troppa folla per lui. Poi di colpo, a Villa d'Este, al Forum Ambrosetti, Matteo Salvini esce dalla stanza dove si era ritirato e fa...

SALVINI frena le polemiche : 'Non c'è nessun golpe dei magistrati' : Il titolare del Viminale, al Forum di Cernobbio, smorza i toni contro i magistrati per il caso della Diciotti e del sequestro dei fondi della Lega. 'Rispetto il lavoro di tutti. Ci sono delle ...

SALVINI indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l'incontro chiarificatore con Di Maio : «Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ...

SALVINI indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l’incontro chiarificatore con Di Maio : «Io sono amico di tutti, anche dei magistrati che indagano su di me - ha detto il ministro dell'Interno stemperando le polemiche-. Ho la coscienza così a posto che sono disposto ad essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato»

SALVINI frena : «Nessun golpe giudiziario - rispetto il lavoro di tutti e vado avanti» : Parziale passo indietro del vicepremier e ministro dell’Interno sui giudici: «rispetto per le sentenze, pronto ad andare a Palermo»

SALVINI frena sui giudici : “Nessun golpe giudiziario - vado avanti. E non sono un rapitore” : Il ministro dell'Interno interviene al Forum Ambrosetti di Cernobbio e parla dell'avviso di garanzia spedito dalla procura di Palermo che indaga sul caso Diciotti. Marcia indietro dopo le parole di ieri sulla Magistratura: "Rispetto il lavoro di tutti, pronto a parlare con i giudici di Palermo. Non sono al di sopra della legge".Continua a leggere

SALVINI frena sui giudici : «Nessun golpe - sono pronto a collaborare» : «Io sono amico di tutti, anche dei magistrati che indagano su di me - ha detto il ministro dell'Interno stemperando le polemiche-. Ho la coscienza così a posto che sono disposto ad essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato»

SALVINI : "Nessun golpe giudiziario - rispetto lavoro di tutti"/ Ultime notizie “Spero facciano in fretta" : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Cernobbio - SALVINI : nessun golpe giudiziario - vado avanti : Nella splendida cornice di Villa d'Este è iniziata la seconda giornata della 44esima edizione del Forum Ambrosetti, incentrata sul tema «Lo scenario di oggi e di domani per le...

SALVINI frena : nessun golpe giudiziario - rispetto il lavoro di tutti e vado avanti : Parziale passo indietro del vicepremier e ministro dell’Interno che aveva scelto la strada dello scontro frontale con la magistratura

SALVINI : «Nessun golpe giudiziario - non sono un rapitore o un assassino» : Fa un deciso dietrofront Matteo Salvini dopo lo show in diretta Facebook di ieri nel quale aveva attaccato i magistrati dopo aver ricevuto l'avviso dalla Procura di Palermo. Il vicepremier parla...

SALVINI : "Nessun golpe - rispetto lavoro di tutti" : "Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste . Spero che facciano bene e facciano in fretta". Matteo Salvini torna sull' indagine aperta dalla Procura di Palermo a suo carico e decide di ...

SALVINI : "Nessun golpe giudiziario - solo inchieste in corso" : Il vicepremier da Cernobbio: "Conto di fare per almeno 5 anni il lavoro di ministro dell'Interno, senza essere considerato un assassino o un rapitore"

SALVINI : nessun golpe giudiziario - giudici facciano in fretta : Cernobbio, Co,, 8 set., askanews, - 'Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste. Spero che facciano bene e facciano in fretta. Rispetto il lavoro di tutti'. Lo ha detto il ministro dell'...