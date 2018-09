Salvini : “Non c’è nessun golpe giudiziario. Inchieste? Rispetto lavoro di tutti - spero facciano in fretta” : “Non c’è nessun golpe giudiziario”. Dopo aver attaccato i magistrati in diretta Facebook, parlando di “processi politici”, Matteo Salvini fa marcia indietro da Cernobbio, dove è intervenuto al Forum Ambrosetti. “Rispetto il lavoro di tutti – ha detto il ministro dell’Interno riferendosi alle inchieste giudiziarie sui fondi della Lega e sulla nave Diciotti – spero facciano bene e in fretta. ...

Salvini : 'Nessun golpe giudiziario - rispetto il lavoro di tutti' : 'Nessun golpe giudiziario, rispetto il lavoro di tutti': Matteo Salvini torna sulla polemica che si è scatentata ieri dopo l'attacco del ministro dell'Interno alla magistratura. LEGGI ANCHE Salvini ...

Fondi Lega, sentenza Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini

Ddl anticorruzione - Conte : “Salvini assente? Si è giustificato. Nessuna distanza su questo provvedimento” : Matteo Salvini, dopo la notizia della conferma decisa dal Tribunale del riesame di Genova sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione. “Era giustificato, aveva degli impegni” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Distanze su questo provvedimento? Assolutamente no, mica è a favore dei ...

Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sui temi previdenziali: Scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 subito in Manovra, "non serve a nessuno nè giovani nè anziani".

(VIDEO) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spalle a Salvini : “Con lui nessuna alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

Salvini : "Il nome Lega non si tocca - nessun nuovo partito" : Settimana calda per il governo in vista del vertice sulla manovra. "Sfioreremo il 3% senza superarlo. Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei ...

Manovra - Salvini contro agenzie rating : se altri sforano 3% nessuno dice nulla : Di Maio su reddito di cittadinanza: 'A regime può portare a 1 punto di pil in più'; ma Salvini, pur lanciando una frecciata alle agenzie di rating, usa toni più morbidi per rassicurare l'Unione ...

Salvini : il nome Lega non si tocca - siamo il popolo e non ci ferma nessuno : "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche vuote o a tasche piene, colpevoli o innocenti". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini a margine del suo intervento alla Berghem Fest di Alzano Lombardo, ha replicato a chi chiedeva cosa potrebbe accadere se il tribunale del riesame di ...

Matteo Salvini : “Senza soldi il partito chiude il 6 settembre? La Lega è il popolo e non la tocca nessuno” : Commentando l'ipotesi di una sentenza sfavorevole alla Lega in relazione al sequestro dei conti correnti del partito a causa della vecchia truffa sui rimborsi elettorali commessa durante la gestione Bossi, Salvini ha dichiarato: "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti. E il nome Lega non ...

Diciotti, nuove accuse per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.

OPEN ARMS si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative