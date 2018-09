Salvini | «Nessun golpe giudiziario | non sono un rapitore o un assassino»

Salvini frena : nessun golpe giudiziario - rispetto il lavoro di tutti e vado avanti : Parziale passo indietro del vicepremier e ministro dell’Interno che aveva scelto la strada dello scontro frontale con la magistratura

Salvini ci ripensa : “Nessun golpe giudiziario contro di me - rispetto tutti e vado avanti” : Stretto tra il doppio fuoco delle indagini di Genova sui fondi della Lega e dall’arrivo dell’avviso di garanzia con l’accusa di sequestro di persona per la vicenda di nave Diciotti, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva scelto la strada dello scontro frontale con la magistratura. Lo aveva fatto sul suo terreno preferito, in d...

Fondi Lega - Salvini : "Processi politici come in Turchia”/ Renzi attacca la stampa : "nessun commento" : Fondi Lega, sentenza Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:38:00 GMT)

Ddl anticorruzione - Conte : “Salvini assente? Si è giustificato. Nessuna distanza su questo provvedimento” : Matteo Salvini, dopo la notizia della conferma decisa dal Tribunale del riesame di Genova sul sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al disegno di legge anticorruzione. “Era giustificato, aveva degli impegni” ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Distanze su questo provvedimento? Assolutamente no, mica è a favore dei ...

Riforma Pensioni 2018/ Scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 : “non serve a nessuno” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sui temi previdenziali: Scontro Fornero-Salvini sulla Quota 100 subito in Manovra, “non serve a nessuno nè giovani nè anziani". Tutte le novità(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 05:50:00 GMT)

(VIDEO) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spalle a Salvini : “Con lui nessuna alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

Salvini : "Il nome Lega non si tocca - nessun nuovo partito" : Settimana calda per il governo in vista del vertice sulla manovra. "Sfioreremo il 3% senza superarlo. Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei ...

