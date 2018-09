Salvini indagato per Diciotti | Anm risponde ad attacchi Ultime notizie

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l'incontro chiarificatore con Di Maio : «Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ...

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l’incontro chiarificatore con Di Maio : «Io sono amico di tutti, anche dei magistrati che indagano su di me - ha detto il ministro dell'Interno stemperando le polemiche-. Ho la coscienza così a posto che sono disposto ad essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato»

Video : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato : Al ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi hanno consegnato un atto giudiziario della Procura di Palermo con il quale gli è stato comunicato che risulta indagato per sequestro di persona aggravato in relazione alla decisione di tenere fermi sulla nave Diciotti della Guardia Costiera i migranti che erano stati salvati in acque maltesi. Il reato è aggravato perché è durato per più giorni e c'erano anche dei minori. La Procura di Palermo ha anche ...

Salvini indagato - 5 stelle prendono distanze : Il Movimento 5 stelle si smarca da Matteo Salvini che attacca i magistrati dopo che il tribunale di Palermo gli ha contestato il reato di sequestro di persona aggravato per il blocco dei migranti a ...

Salvini indagato - M5S LO SCARICA “NO AL RITORNO 2ª REPUBBLICA”/ Ultime notizie - Chef Rubio “Sei imbarazzante” : SALVINI INDAGATO per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:23:00 GMT)

Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona attacca i magistrati : 'Io eletto - voi no' : Scontro aperto tra il titolare del Viminale e la magistratura, dopo che la procura di Palermo ha inviato al tribunale dei ministri gli atti dell'inchiesta, per il blocco dei migranti. Bonafede dice no ...

Salvini indagato contrattacca “Io eletto - i magistrati no”/ Ultime notizie - Lega vuole scendere in piazza : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:30:00 GMT)

Salvini indagato - dall'anticorruzione alle toghe : scricchiola l'asse giallo-verde : 'E adesso il ddl anticorruzione che fine farà?'. 'Vediamo come finirà la spazzacorrotti dopo che la Lega ci avrà messo le sue unte manine'. Gli interrogativi sui social dei militanti grillini ...

Salvini indagato per sequestro aggravato attacca i giudici | Di Maio : "Non lo sostengo" : Il vicepremier Matteo Salvini, dopo aver aperto in diretta Facebook la busta arrivata dalla procura di Palermo sul caso Diciotti, ha appeso il foglio in cui si notifica che viene indagato e h aattaccato i giudici: "Io sono eletto, voi no". Polemiche da Anm e Csm

Salvini indagato : SEQUESTRO DI PERSONA AGGRAVATO/Video Diciotti - Di Maio : "No a sostegno ad accuse magistrati" : SALVINI INDAGATO per SEQUESTRO di PERSONA AGGRAVATO, caso Diciotti. L'annuncio in una Video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 00:37:00 GMT)

Diciotti - Salvini indagato attacca i giudici in diretta Fb : 'Io eletto - loro no'. M5S si smarca : Stretto tra il doppio fuoco delle indagini di Genova sui fondi della Lega e dall'arrivo dell'avviso di garanzia con l'accusa di sequestro di persona per la vicenda di nave Diciotti, il vicepremier e ...

Diciotti - Salvini indagato attacca i giudici in diretta Fb : «Io eletto - loro no». M5S si smarca : Stretto tra il doppio fuoco delle indagini di Genova sui fondi della Lega e dall'arrivo dell'avviso di garanzia con l'accusa di sequestro di persona per la vicenda di nave Diciotti, il...

Diciotti - Salvini indagato attacca i giudici in diretta Fb : «Io eletto - loro no». M5S si smarca : Stretto tra il doppio fuoco delle indagini di Genova sui fondi della Lega e dall'arrivo dell'avviso di garanzia con l'accusa di sequestro di persona per la vicenda di nave Diciotti, il...

Caso Diciotti - Salvini indagato per sequestro di persona : Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato per il blocco dei migranti a bordo della nave Diciotti, "in territorio siciliano fino al 25 agosto 2018", come si legge nell'avviso. La ...