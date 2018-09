Salvini inarrestabile

huffingtonpost

(Di sabato 8 settembre 2018) Un sondaggio pubblicato dal Corriere ella sera redatto dall'istituto di Nando Pagnoncelli dà la Lega diin ascesa permamente e sempre più lontana dai Cinque stelle.La Lega fa registrare una crescita di 2,5 punti rispetto a luglio, attestandosi al 33,5%, il risultato più elevato di sempre. Il Movimento 5 Stelle, in calo, si attesta al 30%, Pd stabile al 17%, Forza Italia con l'8,7%, meglio di altri sondaggi e delle stesse rilevazioni di Pagnoncelli.Ma Pagnoncelli segnala che il consenso per il governo è ora stagnante. L'esecutivo risulta gradito sì dal 58% degli italiani, ma -3% rispetto a fine luglio. In calo il gradimento di Conte,, ma soprattutto di Di Maio -5%).