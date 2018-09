Salvini diventa zio in diretta a Cernobbio | ' Mia sorella fa salire la natalità in Italia'

Salvini qualche volta ha ragione. Ma è diventato un problema per il governo : Parla, denuncia, attacca, ordina e miete consensi Matteo Salvini e talvolta (non sorprenda) ha perfino ragione. Difficile restare indifferenti. Poi, certo, assume posizioni indifendibili: il fatto è che “ha torto nel suo modo di aver ragione”, per dirla alla Sartre e le sue scelte, forse, meritano un supplemento di riflessione. L’Europa è inadempiente su sbarchi e ricollocamenti dei migranti (dice), predica solidarietà e pratica cinismo, non ...

Commissario di polizia massacrato da 2 “profughi” Matteo Salvini diventa una furia : CATANIA – Matteo Salvini pubblica su Facebook le foto choc del Commissario di polizia, Nuccio Garozzo, massacrato di botte e seviziato con un taglierino da due africani finti profughi all’interno del suo appartamento. Solo ieri, avevamo scritto di due ladri extracomunitari armati di taglierino che si sono arrampicati fino al secondo piano di un palazzo per introdursi nell’appartamento del Commissario di polizia, Nuccio Garozzo, dove vive con la ...

Salvini indagato : i capi d'accusa diventano cinque : Il caso della nave Diciotti [VIDEO] aggrava ulteriormente la posizione giudiziaria del Vicepremier e Ministro dell'interno Matteo Salvini. Il leader della Lega, come riferiscono diversi giornali e agenzie di stampa, come l'AGI, deve rispondere di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio in solido con il suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. Ora la procura di Agrigento avrebbe contestato al Vicepremier altri due capi d'accusa. ...

Lamin Ceesay attacca Salvini/ Video : "Fascisti di m***a" - la provocazione del rapper diventa virale : Lamin Ceesay attacca Salvini sui social postando un Video "ironico" e che non è andato giù ai seguaci del Ministro offesi dal "Fascisti di m***a" e non solo. Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 10:03:00 GMT)

Matto Salvini indagato. La foto del pm Luigi Patronaggio con Matteo Renzi e Andrea Orlando diventa virale : poi la ‘scoperta’ : La furia del web non poteva lasciare immune Luigi Patronaggio, il procuratore di Agrigento che ha aperto un fascicolo di indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato anche di sequestro di persona per il divieto di sbarco durato cinque giorni del pattugliatore della Marina Militare Diciotti al porto di Catania. “Patronaggio guarda Renzi con amore”, si legge nella didascalia di una foto diffusa in ...

Il rapper Lamin Ceesay in pedalò con gli amici : “Salvini guarda torniamo in Africa”. E il video ironico diventa virale : “Attenzione a questo video. Non ascoltarlo se sei un fan del mio amichetto matteucco”. Inizia così, con questa avvertenza agli internauti, il post del trapper afro-campano Lamin Ceesay che si rivolge al ministro dell’interno Matteo Salvini: “Matteuccio noi ti accontentiamo e torniamo nel nostro paese. Visto che non ci vuoi qua e così io ho deciso con questi miei negri per tornare a casa… Anche perché tanta gente ti ...

“Amichetto - noi torniamo in Africa così…”. Il rapper africano sfotte Matteo Salvini. Il video diventa virale : Matteo Salvini torna a parlare dell’indagine aperta a suo carico per la nave Diciotti. Lo fa in un’intervista a Libero Quotidiano: “Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire…”. Così, dunque, parla il capo del Viminale a proposito del giudizio davanti al tribunale dei ministri che lo attende per ...

Se per il Manifesto ora Salvini diventa "mercante di umani" : Lo hanno definito 'Ministro della Mala Vita', 'assassino', ora lo indagano per sequestro di persona e detenzione illegale dei migranti sulla Diciotti. Salvini oggi dedica un 'brindisi a chi indaga, ...

Allodi - l'ex migliorista diventato barricadero. E Salvini accusa : 'Nel Pd invocano la lotta armata' : 'Io penso che le forze democratiche debbano avviare una grande azione politica di massa, una mobilitazione contro questo governo che porta il Paese nel baratro del fascismo, ma con un'azione ...

La Diciotti diventa un caso - Unhcr : "Sulla nave vittime di torture e abusi" | Salvini : "Ue non mantiene patti" : La nave ha ottenuto il permesso di attraccare nel porto di Catania ma non a sbarcare le persone a bordo

Salvini è diventato il bersaglio preferito dei rapper italiani : Tanto, capirci o non capirci, mi sembra solo che alla fine la prendano tutti nel...' e continua 'Serve davvero che mi interessi di politica? Che ti dica che i politici ci rubano i soldi?'. ...

Più lo attaccano e più è forte Così Salvini è diventato simpatico : Voglio parlare di Matteo Salvini, da troppo tempo lo vedo combattere contro imponenti eserciti mercenari che si dimostrano incapaci di scalfirne la coerenza politica e la difese di posizioni non sempre facili da mantenere, e comincio a manifestare per lui sentimenti di umana simpatia Segui su affaritaliani.it

Salvini : mio sogno diventare primo cittadino Milano - non Roma : Roma – “A Roma? Io sono di Milano cosa c’entro con il sindaco di Roma. Sarebbe irrispettoso nei confronti dei Romani perche’ dovrebbero votare un milanese. Mi piacerebbe a fine carriera fare il sindaco della mia citta’ quindi”. Lo dice il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il Senato, a chi gli chiede se si candiderebbe mai a sindaco nella capitale visto che tante volte si ...

Migranti : Salvini - proposte italiane diventano europee - cambio marcia Ue : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Le proposte italiane su Migranti diventano proposte europee. Contiamo che finalmente l’Europa torni a difendere i confini e il diritto e alla sicurezza dei 500 milioni di europei”. Così il ministro dell’interno, Matteo Salvini, durante la conferenza congiunta con i colleghi austriaco e tedesco a Innsbruck. “Meno Migranti, meno sbarchi e meno morti”, ha sottolineato ...