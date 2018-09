Salvini come Berlusconi | perché sulle toghe il ministro ha il dovere e la convenienza

Salvini come Berlusconi : “Io ministro eletto dal popolo - i magistrati non lo sono” : “Io, eletto dal popolo”. La frase è risuonata negli anni, pronunciata da Silvio Berlusconi, quando era – o dopo esserlo stato – presidente del Consiglio. Ora, dopo che Matteo Salvini ha ricevuto la notifica dell’avviso di garanzia dalla Procura di Palermo per il caso Diciotti, è lo stesso segretario della Lega ha tirarla fuori: “Io sono un organo dello Stato votato da voi (lo dice indicando gli utenti Facebook ...

Salvini : “Le inchieste? Qualcuno vuole fermare me e la Lega”. E parla ancora come Berlusconi : “Io eletto - i giudici no” : Il sequestro dei 49 milioni di euro alla Lega. E poi i carabinieri che arrivano al Viminale per consegnare l’atto che ufficializza l’accusa da parte della Procura di Palermo di sequestro di persona aggravato dei migranti a bordo della Nave Diciotti. Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sono i segnali che “Qualcuno ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci ...

Ecco come sono fatti i Cir - l'asso nella manica di Salvini che vuole fermare l'altalena dello spread : ... i Cir sono utilizzati allo scopo di investire in titoli individuati dal ministero dell'Economia e delle Finanze purché emessi a partire dal primo gennaio 2019". Per quanto riguarda le ...

Fondi Lega - Salvini : "Processi politici come in Turchia”/ Renzi attacca la stampa : "nessun commento" : Fondi Lega, sentenza Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per Salvini(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:38:00 GMT)

Fondi Lega - Salvini 'Processi come in Turchia'. Renzi 'Ladri'. Giorgetti dà forfait alla festa dell Unità : ROMA. Un terremoto politico. Al di là delle prime reazioni baldanzose di Matteo Salvini, 'Sono tranquillo, gli italiani sono con noi', 'temete l'ira dei giusti',, la sentenza del tribunale del Riesame ...

SENTENZA FONDI LEGA - Salvini VS GIUDICI : “GOVERNIAMO NOI”/ “Processi politici come in Turchia” : FONDI LEGA, SENTENZA Tribunale del Riesame: "sì a sequestro dei 49 milioni di euro per caso Bossi-Belsito". La procura di Genova ora può mettere sigilli: rischio default per SALVINI(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Salvini : “Siamo ai processi politici come in Turchia I giudici si rassegnino : ora governiamo noi” : Ministro Salvini, per il sequestro dei conti della Lega si sente più «tranquillo», come ha dichiarato alle 12,05, o «inc...», come ha specificato alle 15,19?...

Matteo Salvini sceglie Alberto Bagnai come voce unica della Lega sui temi economici : Una svolta nei toni, ma anche negli uomini. E' quella imboccata da Matteo Salvini nelle ultime ore per tenere a bada mercati e spread. Le parole dello stesso Salvini e di Di Maio vanno in quella ...

Mancini pensa la nazionale come Salvini : Usa, Italia, Regno Unito e Francia celebrano l’accordo per il cessate il fuoco in Libia Madrid, 6 set - (Agenzia Nova) - Stati Uniti, Francia, Italia e Regno Unito hanno celebrato il cessate il fuoco raggiunto dalle milizie libiche che, circa dieci giorni fa, avevano ripreso le ostilità a Tri

Matteo Salvini - il politologo svela il piano diabolico : come si prenderà gioco di Luigi Di Maio e Forza Italia : Il doppio gioco di Matteo Salvini è un 'win/win': il leader della Lega , secondo Giovanni Orsina , è destinato a vincere in ogni caso. Il politologo e ordinario di Storia contemporanea alla Luiss di ...

Manovra - Salvini : "Sarà efficace come nostre politiche su sicurezza e immigrazione" : Flat tax e smantellamento della legge Fornero. Matteo Salvini ribadisce i suoi due obiettivi economici al termine del vertice della Lega in vista della prossima legge di Bilancio. "Abbiamo discusso su ...

Il caso Diciotti è da studiare per capire come funziona la propaganda di Matteo Salvini : Lo stallo della nave della Guardia Costiera con a bordo i profughi a cui è stato per giorni impedito di sbarcare è stato risolto da chi lo aveva creato. Così la macchina comunicativa della Lega elabora, distorce e deforma Rocco Casalino, Luca Morisi e gli altri: ecco chi gestisce il "ministero della propaganda" "

Migranti - Minniti : “Nazional-populisti li usano come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...

Migranti - Minniti : “Nazional populisti li usano come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...