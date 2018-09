Salvini | c' è chi esaspera crisi per interessi economici

Che cosa rischia (davvero) Matteo Salvini? : La vicenda della Diciotti può avere conseguenze? Il vicepremier ostenta tranquillità: "Aspetto con curiosità le sentenze che...

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l'incontro chiarificatore con Di Maio : «Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ...

Cosa rischia Matteo Salvini per il presunto sequestro di persone sulla nave Diciotti : 'Non sono preoccupato', per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti, 'non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel ...

Alessandro Sallusti - la bomba atomica sui nemici di Salvini : 'So chi lo vuole morto : rischio una querela' : Dietro l'assalto giudiziario scatenatosi contro Matteo Salvini e la Lega cresce il sospetto che la speranza di affossare la Lega, scrive Alessandro Sallusti sul Giornale , sia condivisa anche dal ...

"Non sono preoccupato" (per l'indagine avviata dalla Procura di Palermo sul caso della nave Diciotti) "non ho tempo da passare con gli avvocati. Non mi toglie il sonno, questo foglio lo appendo nel mio ufficio: medaglietta". Matteo Salvini venerdì aveva ancora una volta Facebook per dire la sua sull'indagine della procura di Palermo e per rassicurare circa la sua intenzione di andare avanti. "Venitemi a ...

Salvini : "Nessun golpe giudiziario - solo inchieste in corso" : Il vicepremier da Cernobbio: "Conto di fare per almeno 5 anni il lavoro di ministro dell'Interno, senza essere considerato un assassino o un rapitore"

Di Maio : “Salvini? Bisogna rispettare la magistratura ma sulla Diciotti rivendichiamo nostre decisioni” : “Salvini? Non ritengo assolutamente giusto che non si rispetti la magistratura. Ci vuole rispetto per la magistratura”. Così a In Onda (La7) il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta le invettive dell’altro vicepremier, Matteo Salvini, contro i magistrati, a seguito delle indagini a suo carico per sequestro di persona aggravato sul caso Diciotti. Di Maio continua: “Dobbiamo abituarci al fatto che, ogni volta che arriverà un atto ...

Matteo Salvini - dopo l'avviso di garanzia chiude la bocca alla sinistra : 'Rispetto i pm - non c'è golpe' : Il giorno dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia dalla procura di Agrigento, Matteo Salvini dal forum Ambrosetti a Cernobbio ha chiarito la sua posizione sulla magistratura. Solo ieri il ministro ...

Salvini : “Non c’è nessun golpe giudiziario. Inchieste? Rispetto lavoro di tutti - spero facciano in fretta” : “Non c’è nessun golpe giudiziario”. Dopo aver attaccato i magistrati in diretta Facebook, parlando di “processi politici”, Matteo Salvini fa marcia indietro da Cernobbio, dove è intervenuto al Forum Ambrosetti. “Rispetto il lavoro di tutti – ha detto il ministro dell’Interno riferendosi alle inchieste giudiziarie sui fondi della Lega e sulla nave Diciotti – spero facciano bene e in fretta. ...

Salvini indagato - dall'anticorruzione alle toghe : scricchiola l'asse giallo-verde : 'E adesso il ddl anticorruzione che fine farà?'. 'Vediamo come finirà la spazzacorrotti dopo che la Lega ci avrà messo le sue unte manine'. Gli interrogativi sui social dei militanti grillini ...

Renzi contro Salvini : “Aberrante pensare che chi sta al governo può violare la legge” : Matteo Renzi attacca Matteo Salvini dopo la notizia dell'indagine a suo carico e le accuse rivolte dal ministro dell'Interno alla magistratura: "Le dichiarazioni del ministro dell’interno Salvini sono farneticanti. Come al solito mi tira in ballo e cerca di fare la vittima ma l’idea che chi è stato eletto parlamentare o siede al governo possa violare tranquillamente la legge è aberrante".Continua a leggere

Bonafede richiama Salvini : "Sui magistrati è fuori dal tempo : non ci faccia tornare alla Seconda Repubblica" : "Il ministro può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella Seconda Repubblica". Così, a quanto apprende l'ANSA, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede commenta l'attacco di questo pomeriggio del ...

Renzi : farneticanti dichiarazioni di Salvini - vuol fare vittima : Roma, 7 set., askanews, - Le frasi di Matteo Salvini sono 'farneticanti'. Lo dice l'ex segretario del Pd Matteo Renzi, in un post su Facebook: 'Le dichiarazioni del ministro dell'interno Salvini sono ...