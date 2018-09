Salute | urologi | l’ipertensione “può compromettere anche la salute sessuale e la qualità

meteoweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018) I valori troppi alti della pressione sono in forte espansione: secondo un recente studio USA si potrebbe registrare un raddoppio dei casi entro il 2050. Dagli attuali 150 milioni nel mondo (di cui 30 milioni in America e 3 milioni solo in Italia) a oltre 322 milioni di diagnosi entro il 2050, a danno del 50% dei maschi tra i 40 e i 70 anni. Tra l’altro, l’ipertensione sembralegata alla disfunzione erettile: lo ha confermato di recente uno studio dell’Ospedale di Atene e Patras, che dimostra come il rischio impotenza in pazienti ipertesi è doppio, rispetto a maschi con una pressione normale, con possibilità di manifestazionigravi. Diagnosticare tempestivamente la disfunzione erettile è dunque un mezzo efficace non solo per proteggere la, maper rivelare patologie cardiovascolari e delle arterie coronariche asintomatiche. Gli esperti ...