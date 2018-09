Salute | nuovo farmaco contro l’influenza | una sola dose può ridurre la durata dei sintomi

Salute : nuovo test del Dna fetale per lo screening prenatale non invasivo : “Per la prima volta al mondo è partito il primo studio su un nuovo test del Dna fetale per lo screening prenatale non invasivo. Unico Centro l’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino“: lo ha reso noto la stessa struttura ospedaliera torinese. Lo scopo è confrontare i risultati di un nuovo test del Dna fetale con i risultati dei metodi tradizionali di calcolo del rischio di trisomia 21 fetale (età materna, ...

Salute - gli infettivologi : serve un nuovo piano contro zanzare e zecche : Infezioni provocate da zecche e da punture di zanzara sono in aumento nell’estate 2018 e la Simit, società italiana malattie infettive e tropicali, ritiene indispensabile l’applicazione rigorosa delle linee guida del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanita’. Non solo. Gli infettivologi chiedono anche un nuovo piano nazionale di lotta ai vettori che tenga conto delle recenti esperienze, che disponga ...

Disturbi alimentari - "Codice lilla" al Pronto soccorso / Il Ministero della Salute lancia il nuovo colore : Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso: Il Ministero della Salute si riunisce in un tavolo di lavoro e indica il percorso da seguire all'interno degli ospedali.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:18:00 GMT)

Cellulari e Salute. Nuovo studio shock : le telefonate danneggiano la memoria. : ... Una nuova ricerca che sarà certamente destinata a rilanciare una serie d'interrogativi sull'utilizzo, spesso abnorme, che si fa dei cellullari in un mondo iperconnesso come il nostro, avrebbe ...

Sanità : martedì 31 in Regione Veneto firma per accordo su nuovo Polo Salute di Padova : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - Sarà stipulato martedì prossimo 31 luglio, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova. La convocazione, firmata d

Salute : da ENEA nuovo metodo biotecnologico contro la zanzara tigre : ENEA ha sviluppato un metodo biotecnologico per limitare la riproduzione della zanzara tigre e abbattere le sue capacità di trasmettere virus tropicali. Questo risultato è stato possibile grazie all’introduzione nella zanzara in laboratorio di ceppi specifici del batterio Wolbachia, innocuo per l’uomo e comunemente presente in gran parte degli insetti. Le femmine hanno manifestato un azzeramento della trasmissione del virus Zika e una riduzione ...

Fca : "Peggiorate condizioni Salute Marchionne". Mike Manley nuovo ad | : Il responsabile del brand Jeep è il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler. Succede al dirigente che avrebbe dovuto terminare nel 2019 ma lascia in anticipo per motivi di salute. A Maranello ...

Mike Manley nuovo ad di Fca. L’azienda : peggiorate le condizioni di Salute di Marchionne : Mike Manley succede a Sergio Marchionne: il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler è il capo del marchio Jeep, che era entrato nel Group executive council (Gec) di Fca il primo settembre scorso. E’ il primo nome, la prima di una serie di decisioni che devono prendere i consigli d’amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial riuniti a To...

