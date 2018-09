Salute | il veleno d’ape potrebbe aiutare a curare l’eczema

meteoweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018) La dermatite atopica o eczema è una malattia della pelle con complesse interazioni di risposta immunitaria innata e adattiva. Esistono diversi trattamenti per, come corticosteroidi topici, emollienti, fototerapie, inibitori della calcineurina e immunosoppressori. Queste terapie riducono l’infiammazione, ma causano anche vari effetti collaterali, che mettono in risalto la necessità di sviluppare nuovi approcci terapeutici senza effetti avversi. Diversi studi hanno analizzato materiali o tossine naturali, come erbe, estratto di ginseng edi serpente, come opzioni di trattamento del. Ildi ape e la melittina, suo componente principale, invece, sono stati poco studiati, motivo che ha spinto i ricercatori della Catholic University of Daegu (Corea del Sud) a determinare i loro effetti su modelli di dermatite atopica in vitro e in vivo. I ricercatori hanno ...