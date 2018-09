Salone del camper 2018 | il caravanning italiano traino della nostra economia

Difesa : governo conferma Bangalore come sede del Salone Aero India : L'evento, della durata di cinque giorni, unirà una grande fiera commerciale per l'industria Aerospaziale e della Difesa per gli addetti ai lavori con spettacoli aerei per il grande pubblico. Oltre ai ...

l Salone nautico di Genova cresce ancora - Rotocalco n. 36 del 5 settembre 2018 : Saranno 948 gli espositori alla 58esima edizione del Salone nautico di Genova. E c'è fiducia per un aumento dei visitatori.

30 anni di biologico - 30 anni di SANA : torna a Bologna il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale : “Festeggiamo nel 2018 la trentesima edizione di SANA; in questi anni la manifestazione si è accreditata come interprete e vetrina, a livello italiano e Internazionale, di un mercato in costante crescita ed evoluzione. SANA – dichiara Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere – è portavoce di un comparto, quello del Biologico e del Naturale, sempre più di rilievo per lo sviluppo del nostro Paese: negli anni lo abbiamo visto ...

Salone del Camper 2018 : tre proposte di Citroën per il tempo libero : Alla fiera di Parma il brand transalpino presenta tre modelli: Type-H Wildcamp, Giottline Therry 38 e Nuovo Berlingo...

Nautica : alla 58esima edizione del Salone di Genova 948 espositori - +7% (3) : (AdnKronos) - Il Salone quest'anno si evolve in contenitore di quattro saloni specializzati: accessori e componenti (area tech trade: 12mila metri quadrati e un incremento del 16,8% di espositori), fuoribordo (+23% su 22mila metri quadrati di piano espositivo e 24mila metri quadrati di specchio acqu

Nautica : alla 58esima edizione del Salone di Genova 948 espositori - +7% (2) : (AdnKronos) - Edoardo Rixi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha detto che "in occasione del Salone nautico dobbiamo dare un segnale forte di ciò che sa fare il sistema Paese e cosa sa fare l’industria della Nautica da diporto". Marco Bucci, sindaco di Genova, ha inv

Nautica : alla 58esima edizione del Salone di Genova 948 espositori - +7% : Milano, 3 set. (AdnKronos) - Continua a crescere il numero degli espositori al Salone nautico di Genova. Per la 58esima edizione della manifestazione, a Genova dal 20 al 25 settembre, saranno 948, in aumento del 7,2% rispetto al 2017. E tutti gli espositori della scorsa edizione hanno confermato la

Genova - dal 20 al 25 settembre il Salone nautico del riscatto : Milano, 3 set., askanews, - Dopo il crollo del ponte Morandi del 14 agosto a Genova c'è voglia di riscatto e la cinquantottesima edizione del Salone nautico, in programma dal 20 al 25 settembre, è ...

Salone del Camper : Citroen ci svela come rimanere sempre in vacanza [FOTO] : Il particolare interesse del Salone del Camper quest’anno è giustificato anche da un mercato in crescita in Europa Citroën parteciperà al Salone del Camper di Parma (8-16 settembre) con uno stand che propone tre soluzioni differenti per vivere l’outdoor in maniera originale e confortevole. La prima è il Type-H Wildcamp, vero e proprio studio frutto della collaborazione tra i migliori specialisti europei nei rispettivi campi. Derivato dal ...

Hiéros - il Salone dell'Arte Sacra - dal 15 settembre alla Stazione Marittima. : Come Koinè, anche Hiéros si propone come spazio di confronto tra aziende produttrici, artigiani, artisti, enti economici e fornitori del mondo ecclesiastico e degli operatori commerciali del settore, ...

Al Salone Internazionale del Biologico le novità Sarchio : Roma, 29 ago., askanews, - Le novità biologiche, vegan e senza glutine di Sarchio saranno presentate nel corso della trentesima edizione del Salone Internazionale del Biologico e del naturale. Dalle ...

Renault svela Arkana al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca 2018 : anteprima mondiale della show car : anteprima mondiale: la show car Renautl Arkana svelata al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca 2018. La show car Renault Arkana è un coupé-crossover unico nel suo genere, che coniuga l ‘eleganza di una berlina e la robustezza di un SUV Renault svela la sua show car Arkana in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Auto di Mosca, un coupé-crossover inedito che annuncia l’arrivo di un veicolo destinato ai mercati ...

Salone del Libro di Torino 2020 - perché è giusto che l’Iran ci sia : È d’obbligo partire da una premessa: che la situazione degli scrittori e degli artisti in generale, in Iran, sia tutto fuorché idilliaca e che presenti numerose criticità è un fatto assodato. Interrogato sul punto, pressoché qualunque artista non avrebbe alcun problema ad ammettere che fare liberamente cinema, letteratura, teatro e così via è estremamente difficile. Di fatto, gli artisti in questione (romanzieri, registi o sceneggiatori che ...

Acetaia Del Cristo al Salone del Gusto di Torino : Roma, 23 ago., askanews, - Dal 20 al 24 settembre, a Torino presso il Lingotto Fiere, si svolgerà la 12° edizione di Terra Madre - Salone del Gusto, il più grande evento internazionale dedicato al ...