Russia | nuove ombre di doping | indagato Chersyhev

Pentagono riconosce vulnerabilità USA di fronte a nuove armi di Russia e Cina - : In caso di guerra il territorio americano non può salvarsi dalle moderne armi di Russia e Cina, ha dichiarato il comandante del Comando settentrionale delle Forze Armate degli Stati Uniti e delle ...

Stati Uniti - Tesoro annuncia nuove sanzioni alla Russia : Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla Russia , accusata di aver tentato di violare la sicurezza USA con cyber-attacchi ed aver fatto affari con la Corea del Nord. Le nuove sanzioni sono ...

Usa - nuove sanzioni contro la Russia per affari con la Nordcorea : New York, 21 ago., askanews, - Gli Stati Uniti hanno sanzionato delle società russe per aver fatto affari con la Corea del Nord, violando quindi le sanzioni imposte contro Pyongyang. Lo ha annunciato ...

Esperti sulle nuove sanzioni contro la Russia : nessuna catastrofe per l'economia - : Andrey Fesyun, esperto della Scuola Superiore di Economia, ha evidenziato il fatto che si tratta di un progetto ancora in fase di sviluppo e che non è detto che verrà davvero realizzato. "Un impatto ...

Russia - nuove sanzioni per caso Skripal. Giù rublo e Borsa : TeleBorsa, - Le nuove sanzioni alla Russia decise dagli Stati Uniti in risposta al caso Skripal deprimono il rublo e parte della Borsa moscovita. La divisa russa è scesa sul dollaro ai minimi da ...

Caso Skripal - dagli Usa nuove sanzioni contro la Russia - : Il Dipartimento di Stato a Washington ha annunciato una serie di provvedimenti accusando Mosca di aver infranto le regole internazionali con l'uso di un agente nervino nel tentativo di uccidere a ...