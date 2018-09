Russia | ' Google rimuove appello Navalny a protestare domani'

Google Pixel 3 XL non ha più segreti : arriva dalla Russia la recensione completa : Google Pixel 3 XL non ha più segreti dopo la recensione che arriva dalla Russia . Ma potrebbero esserci sviluppi decisamente inattesi e clamorosi nella vicenda L'articolo Google Pixel 3 XL non ha più segreti : arriva dalla Russia la recensione completa proviene da TuttoAndroid.

Google e soci cercano fonti ‘autorevoli’ sulla Russia. Un algoritmo non mi ritiene attendibile : Passa il tempo e velocemente ci si accorge che il Russiagate non era un delirio della Information technology e dell’Artificial intelligence, unificati nei loro intenti dall’intero apparato di intelligence elettronica anglo americano che domina la Rete. Niente affatto. Era la prefazione di un gigantesco progetto che in molti tra gli operatori sul Web definiscono come “tecno-nazismo”, dopo essersi attardati troppo tempo a citare George Orwell (e ...