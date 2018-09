Rugby – Una sconfitta per la prima trasferta stagionale delle Zebre

Rugby - primo intervento chirurgico riuscito per Matteo Minozzi. L’atleta della nazionale sarà sottoposto ad una ricostruzione legamentosa : Matteo Minozzi è stato sottoposto alla prima operazione dopo il grave infortunio occorso durante il match Zebre-Southern Kings, all’esordio stagionale in Pro14. Come comunicato dal bollettino medico rilasciato società in cui milita, il 22enne veneto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Come si evince dal bollettino: “Minozzi ha subito la ricostruzione ...