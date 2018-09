Rugby | All Blacks troppo forti | i Pumas lottano ma vanno k o

Diretta/ Australia Sudafrica streaming video e tv : il Mandela Challenge Plate (Rugby Championship) : Diretta Australia Sudafrica: info streaming video e tv della partita, valida per la terza settimana della Rugby Championship 2018. In campo i Wallabies dopo due KO di fila.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:52:00 GMT)

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : magia di Treviso - demoliti i Dragons in Galles! Due mete di Zanni : Treviso inizia il Pro 14 di Rugby nel miglior modo possibile espugnando il campo dei Dragons con il punteggio di 21-17. Meraviglioso successo del Benetton nella tana dei gallesi (si gioca al Rodney Parade di Newport), surclassati dai Leoni che si sono resi protagonisti di una prestazione davvero meravigliosa, la via ideale per incominciare una nuova avventura nel prestigioso torneo. I ragazzi di coach Kieran Crowley hanno dominato la scena in ...

Rugby – Dal ‘morso’ all’espulsione - ma Parisse è la vittima : un torto arbitrale che fa indignare tutti [VIDEO] : Sergio Parisse protagonista di un torto arbitrale che ha fatto indignare fan, colleghi e addetti ai lavori: l’azzurro espulso per un fallo che in realtà non ha commesso Incredibile quanto successo in Francia nel corso della sfida che ha messo di fronte lo Stade Francais di Sergio Parisse e il Parpignan. La stella del Nazionale italiana è stato costretto ad abbandonare il campo, a causa di un’espulsione, per una scorrettezza che… non ...

Rugby - Barrett come Lomu : All Blacks spietati - Australia piegata 40-12 : ..., mentre nel club del 4 erano già in 10: per la qualità dell'avversario, però, l'impresa di Barrett è paragonabile solo a quella della leggenda Jonah Lomu con l'Inghilterra alla Coppa del Mondo del ...

The Rugby Championship 2018 : Nuova Zelanda-Australia 40-12. Gli All Blacks bissano il largo successo del primo turno : Nella seconda giornata del The Rugby Championship la Nuova Zelanda batte 40-12 l’Australia bissando il largo successo ottenuto la settimana scorsa, trovando Nuovamente una vittoria con bonus offensivo. All Blacks a quota 10, Wallabies ancora fermi a 0 in classifica. Questa sera toccherà al Sudafrica rispondere per non perdere terreno. Nel primo tempo tra le fila dei padroni di casa è Barrett show: meta al quarto d’ora e ...

Alisson - al Liverpool allenamenti in stile Rugby. Klopp : 'Utili per adattarsi al calcio inglese' : L'etichetta di portiere più pagato al mondo gli è durata solo poche settimane, ma la voglia di migliorarsi e farsi trovare pronti è rimasta intatta. Alisson Becker ha recentemente fatto il suo debutto in Premier League, chiudendo la prima ...

Rugby Championship - Australia ko con gli All Blacks : TORINO - Debutto vincente per la Nuova Zelanda al Rugby Championship 2018. All'ANZ Stadium di Sydney, l'Australia regge un tempo prima di essere travolta dagli All Blacks: 38-13 il risultato finale, ...

The Rugby Championship 2018 : Australia-Nuova Zelanda 13-38. I Wallabies crollano nella ripresa - Sydney espugnata dagli All Blacks : Dura 40′ l’equilibrio nel match d’esordio del The Rugby Championship tra Australia e Nuova Zelanda: i Wallabies spariscono dal campo nella ripresa e gli All Blacks maramaldeggiano in quel di Sydney, trovando anche il punto di bonus, avendo marcato ben sei mete contro una degli avversari. Punteggio finale 13-38. Eppure nel primo tempo a partire meglio era stata l’Australia, capace di sbloccare il risultato da piazzato con ...

Rugby – European Professional Club Rugby : il calendario ufficiale della Challenge Cup : Il calendario della European Professional Club Rugby Challenge Cup: esordio in Inghilterra per le Zebre ad Ottobre L’European Professional Club Rugby, ente che organizza le coppe europee di Rugby, ha reso noto il calendario delle due competizioni europee che vedono le 40 migliori squadre del vecchio continente sfidarsi a partire da metà Ottobre. Le Zebre per la quarta volta nella loro storia sono inserite nella Challenge Cup competizione ...

Riconosciuto dalla FIR il Museo del Rugby : La Fir riconosce ufficialmente il “Museo del Rugby” “Il Museo del Rugby” di Artena entra a far parte delle associazioni ufficialmente riconosciute dalla Federazione Italiana Rugby a seguito della delibera assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione di Bologna del 2 agosto scorso. “Il Museo del Rugby”, fondato il 14 novembre del 2012 e precedentemente collezione privata avviata nel 2007 da Corrado Mattoccia, ...

L'Aquila Rugby - lettera aperta alla città del sindaco Biondi : la storia si scrive con i fatti : Occorre riflettere su cosa e' accaduto in questo anno, cosa e' successo dopo la prematura uscita di scena del compianto Mauro Zaffiri e capire cosa accadrà in quello che non e' solo uno sport: il ...

Beach Rugby - Europei Mosca 2018 : tre vittorie a testa per uomini e donne - domani si punta alle medaglie : Piovono successi per l’Italia del Beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali. Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per ...

Rugby : Mario Ledesma è il nuovo allenatore dell’Argentina : Daniel Hourcade aveva annunciato le dimissioni nei Test Match di giugno: per l’Argentina del Rugby, una squadra dalla grandissima tradizione, soltanto due successi nelle ultime 17 uscite. È arrivato l’annuncio del nuovo allenatore per i Pumas: sarà l’ex giocatore, 45enne di Buenos Aires, Mario Ledesma. Per lui, tallonatore con 84 cap in nazionale, una super stagione sulla panchina dei Jaguares nel Super Rugby. “Essere il ...

Rugby oltre le sbarre - FIR lancia il progetto ‘La palla ovale come trattamento rieducativo dei detenuti’ : Un’iniziativa nobile quella della Fir che tenta la rieducazione dei detenuti con un progetto che rende protagonista il gioco cel Rugby “Rugby oltre le sbarre”, il progetto che porta il gioco all’interno degli istituti di pena italiani per supportare il trattamento rieducativo dei detenuti attraverso la pratica del Rugby e l’applicazione concreta dei valori istituzionali tipici della palla ovale, entra nella sua terza ...