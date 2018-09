Rossi | ' Non sarà facile lottare per il podio'

Serie C - Gravina : 'Per noi non cambia nulla - partiremo il pRossimo weekend' : I calendari verranno stilati dopo 24/48 ore dalla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport'. Sembrava improbabile che il campionato della terza Serie potesse partire pochi giorni dopo la ...

MotoGp - Marquez ‘snobba’ Valentino Rossi : “non perdo tempo pensando a ciò che fa” : Lo spagnolo ha liquidato freddamente l’argomento stretta di mano, lanciando una frecciatina al rivale della Yamaha La situazione tra Marc Marquez e Valentino Rossi resta elettrica, soprattutto dopo quanto accaduto ieri in conferenza stampa, nel corso della quale il pesarese si è rifiutato di stringere la mano allo spagnolo. AFP/LaPresse Un gesto che il pilota della Honda non ha di certo apprezzato, nonostante se lo sia già messo alle ...

Renato Giusto preoccupato per il futuro dei medici di famiglia : 'Nei pRossimi anni sempre più pazienti rischieranno di non avere un curante' : Savona. sempre più preoccupante il turn-over dei medici di famiglia più anziani che stanno per andare in pensione e i più giovani che stentano a riuscire a colmare il vuoto lasciato. Nei prossimi anni ...

Misano MotoGP - parte bene Dovizioso. Marquez 5° - Rossi 8°. Cade Iannone : di Andrea Dovizioso il miglior tempo della prima giornata di prove libere del GP di San Marino classe MotoGP. Il forlivese della Ducati in 1'32'198 ha preceduto il compagno di squadra Jorge Lorenzo a ...

Gerry Scotti : "Caduta Libera arriva dopo tre mesi di non concorrenza. Il pRossimo anno..." : Non sarà facile per Gerry Scotti "combattere" contro Reazione a Catena, da domenica 9 settembre, dopo tre mesi di "silenzio" da parte di Canale 5. Già: per tutto il periodo estivo anche quest'anno la rete ammiraglia di Mediaset, forse complici i Mondiali, ha deciso di non occupare la fascia del preserale. E ora tocca al conduttore di Miradolo Terme dover riconquistare il pubblico con la nuova edizione di Caduta Libera. "Arrivo dopo quasi ...

MotoGp - Marquez favorito per la vittoria a Misano : i bookies non credono nell’exploit di Valentino Rossi : La vittoria di Marquez vale 2.50 la posta, mentre è molto più alta la quota di Valentino Rossi, assente l’anno scorso per infortunio Un anno fa rimase a casa per la frattura alla gamba rimediata in allenamento, un riposo forzato che cancellò le speranze di rimonta Mondiale di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Il Dottore tornerà sul circuito di Misano a partire da venerdì, per le prove libere del Gp di Misano, a caccia di una vittoria che ...

MotoGp – Altro che pace! Adesso Marquez spara a zero su Rossi : “non è voluto venire dal Papa” : Marc Marquez sembra non voler placare gli animi dopo quanto accaduto oggi in conferenza stampa a San Marino: le parole dello spagnolo della Honda su Valentino Rossi Clima teso a Misano alla vigilia dell’inizio del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni di Marc Marquez sulla sua disponibilità a fare immediatamente pace con Valentino Rossi, i giornalisti hanno invitato lo spagnolo a ...

Motogp - Rossi Non stringe la mano a Marquez Pace Io sto bene così : Il campione del mondo in carica poi si è espresso sulla battaglia in casa Ducati tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, suoi rivali principali nelle ultime gare. 'Credo sia dovuta principalmente al ...

Rossi : 'Pace con Marquez? No problem'. Ma non gli stringe la mano : Roma, 6 set., askanews, - Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi, ma lui non la stringe. Tiene banco ancora il rapporto difficile tra Valentino Rossi e Marc Marquez nel MotoGp. Dopo l'intervista ...

MotoGP Misano - Rossi : «Non c'è nessun problema con Marquez» : Misano - ' Sono molto contento di tornare a Misano, per me è la gara più importante della stagione insieme al Mugello, ma forse questa gara è ancora più speciale perché si corre vicino casa mia. I ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano : “Pace con Marc Marquez? Non ci sono problemi”. Ma il Dottore nega la stretta di mano! : Valentino Rossi è naturalmente il grande protagonista in vista del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Misano. Il Dottore si trova al secondo posto in classifica a 59 punti di distanza da Marc Marquez e spera di poter disputare una bella gara di fronte al proprio pubblico. Il centauro di Tavullia scenderà in pista in quella che è davvero la gara di casa e andrà a caccia del podio in sella alla Yamaha ...

Marquez a Valentino Rossi : “Voglio fare pace”/ MotoGp : “Non ho problemi con lui - ho già provato a scusarmi” : Marquez a Valentino Rossi: “Voglio fare pace”. MotoGp, ultime notizie: “Non ho problemi con lui, ho già provato a scusarmi”. Il pilota della Honda sui fischi dei tifosi avversari...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:25:00 GMT)

MotoGP - Marc Marquez : “Vorrei fare pace con Valentino Rossi. I fischi sul palco? Non mi danno fastidio ma…” : Marc Marquez si sta preparando per il GP di San Marino 2018 che si correrà nel weekend sul circuito di Misano. Il Campione del Mondo in carica guida la classifica generale con 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, un margine confermato dopo che a Silverstone non si è corso a causa delle avverse condizioni meteo. Il pilota della Honda vuole mettere un ulteriore sigillo e ipotecare il titolo iridato ma, prima di gettarsi in pista, lo spagnolo ...

Canon EOS R è la nuova mirrorless di Canon ma anche un sistema per i pRossimi 30 anni - : Capture the Future è lo slogan di Canon per mostrare al mondo come sarà il futuro dello mondo dell'immagine con Canon EOS R. Il viaggio che porta ad oggi è iniziato con EOS nel 1987 con il modello ...