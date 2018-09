Roma | Raggi contestata al parco della Resistenza

Roma - sgombero via Costi : Raggi “minaccia per salute”/ Circolare Salvini - ex occupanti : “dateci case popolari” : Sgomberi, primo intervento in palazzo occupato a Roma. Ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione sulla strada da seguire(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:15:00 GMT)

A Roma Virginia Raggi ordina 93 auto blu - bufala o verità? Spunta un link ufficiale : Torna sotto la luce dei riflettori Virginia Raggi. Il Sindaco di Roma ("la sindaca" proprio non si può leggere) a quanto pare ha deciso di ordinare la bellezza di 93 auto blu, anche se al momento della pubblicazione del nostro pezzo qualcuno ipotizza che possano essere scelti anche colori differenti nel lotto. Si tratta di un vero e proprio noleggio, nonostante il fatto che sui social abbia preso piede la voce che in realtà la news fosse la ...

Sgombero Roma - la lettera degli occupanti a cui la Raggi non ha mai risposto : Pubblichiamo la lettera che un anno fa gli occupanti dello stabile in via Costi a Roma, oggi sgomberato dalle forze dell'ordine, scrissero alla sindaca Virgina Raggi. lettera a cui la sindaca non ha mai risposto.Roma, 11/09/2017Alla Sindaca di Roma, Virginia RaggiSiamo le famiglie italiane e rumene, gli anziani ed i rifugiati che abitano in via Raffaele Costi, in un palazzo occupato nell'estrema periferia di Roma.Da più di quattro anni, ...

Raggi-Frongia : il 23 settembre torna la ‘Roma half marathon’ : Roma – “Il 23 settembre vi aspettiamo in via della Conciliazione per la seconda edizione della Roma half Marathon. E’ un evento che vuole trasmettere un messaggio di pace al mondo intero”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un video pubblicato sui social, in cui compare insieme all’assessore comunale allo Sport, Daniele Frongia. “Abbiamo scelto la corsa perche’ e’ uno sport ...

“Roma è sporca e invasa da enormi gabbiani” - il New York Times denuncia il degrado della Capitale e il Sindaco Raggi annuncia nuovi cassonetti [FOTO] : 1/5 Foto di Stephanie Gengotti per il New York Times ...

Ecopass Roma - via la delibera. Pd : “Sconfitta follia” - ma Raggi : “Ritirata per avere contribuito dell’opposizione” : Il Movimento 5 Stelle a Roma si spacca sul cosiddetto “Ecopass” e ritira una delibera annunciata dai mesi. Fra ieri e oggi l’Assemblea Capitolina avrebbe dovuto approvare le linee guida – dunque non un provvedimento specifico – sulla congestion charge immaginata dall’assessora alla Mobilità, Linda Meleo, e in particolare dal presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefano, per l’anello ferroviario di Roma, a riproporre parzialmente ciò che ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

"Roma è sporca e invasa dai gabbiani". Il New York Times attacca Virginia Raggi : "Quando a Roma i gabbiani fanno ciò che vogliono". Si intitola così un lungo reportage del New York Times sulla città di Roma "invasa da enormi gabbiani". "Per anni i romani si sono lamentati del degrado della loro città: le buche, gli autobus in fiamme, i parchi incolti e la spazzatura non raccolta... - scrive il quotidiano sull'edizione odierna - Ma i gabbiani non si lamentano degli spazi troppo cresciuti e del cibo ...

Diretta/ Milan Roma (risultato live 1-1) streaming video tv Sky : pari di Fazio - rossoneri raggiunti : Diretta Milan Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro altro big match in Serie A, i rossoneri arrivano dalla sconfitta del San Paolo(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 22:04:00 GMT)

Roma - la Raggi vuole usare le mucche contro i roghi : Dopo aver proposto di usare le pecore per tosare l'erba alta delle aree verdi della Capitale, ecco che la giunta grillina di Virginia Raggi sta pensando di sfruttare le mucche per ridurre il rischio ...

Roma - CROLLA TETTO CHIESA S. GIUSEPPE FALEGNAMI/Video - ultime notizie - Bonelli : Raggi si prenda responsabilità : ROMA, CROLLA TETTO CHIESA San GIUSEPPE dei FALEGNAMI al Campidoglio. ultime notizie, tanta paura nella capitale a seguito della caduta della volta della CHIESA(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 00:53:00 GMT)

Champions League 2018-2019 : le avversarie del girone della Roma ai raggi X. C’è il Real Madrid - ma il girone si può superare : Mediamente buono il sorteggio della Roma nella fase a gironi della Champions League 2018-19. I giallorossi hanno pescato dall’urna, per andare a formare il girone G, il Real Madrid, il CSKA Mosca e il Viktoria Plzen: se è vero che il Real è il sorteggio difficile per antonomasia, è altrettanto vero che l’ex Armata Rossa e la formazione ceca sembrano essere un giro (o forse più) indietro rispetto alla squadra allenata da Eusebio Di ...