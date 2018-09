Roma | nuovo sfregio | turista incide nome su muro in parco Colosseo

Treni - riparati i guasti sulla Roma-Firenze - nuovo problema a Torino : oltre 70 minuti di ritardo per l’alta velocità : Ancora disagi per chi viaggia in treno, dopo il guasto della linea elettrica di alimentazione dei Treni fra Settebagni e Capena, nella tratta Roma-Firenze, che venerdì ha causato ritardi fino a 300 minuti. Sabato mattina all’alba un problema tecnico si è verificato nel nodo della stazione Porta Nuova di Torino, causando nuovi ritardi in particolare ai Treni ad alta velocità fino a 70 minuti nel caso di Italo, mentre quattro regionali sono ...

Fs - nuovo guasto : dopo Roma a Torino : 10.46 Disagi alla circolazione ferroviaria sul nodo Torino,con rallentamenti fino a 70 minuti. Intorno alle 6 un problema all'alimentazione della linea elettrica ha interessato tutta l'area di Torino Porta Nuova, in entrata e in uscita causando rallentamenti per otto treni dell'Alta Velocità e una quindicina di regionali Alle 9.20 è regolarmente ripreso il traffico, con i ritardi in coda.Ieri un guasto alla linea elettrica dell'Alta velocità ...

Il nuovo Romanzo di Richard Flanagan; 'Io - ghost-writer del re delle truffe' : i tempi del verosimile, c'è sempre più bisogno di verità. E un romanziere impegnato come Richard Flanagan, premio Booker per il capolavoro La strada stretta verso il profondo Nord, non poteva tacere. ...

'Una donna sbagliata - ? - '. Il nuovo Romanzo di Anna Rita Scheri : ... per intraprendere un nuovo cammino alla scoperta dei suoi talenti, nella ricerca di quello che sarà il suo vero posto nella vita e nel mondo, iniziando dalla comprensione del suo Sé più profondo. Un ...

Preghiera del mare - il nuovo libro di Khaled Hosseini. L’editore : “Non è un Romanzo per buonisti. ‘Aiutare gli altri è istinto primario'” : Preghiera del mare di Khaled Hosseini (uscito ora per SEM e curato da Roberto Saviano, che lo ha tradotto e ne ha scritto una prefazione) è una piccola meraviglia, un libro che dovete assolutamente leggere. È la lettera di un padre a un bambino, Marwan, scritta su una spiaggia, di notte, in attesa che arrivi l’alba per prendere il mare insieme, su un barcone, verso un futuro migliore. Ve la caverete in una mezz’ora, ma l’impressione vi farà ...

A Roma il primo sgombero dell'era Salvini : 40 identificati 'Occuperemo di nuovo' : di Paolo Chiriatti e Alessia Marani primo sgombero dell'era Salvini a Roma, in via Raffaele Costi a Tor Cervara , zona Est. Senza rivolte o resistenze. Il blitz dei reparti mobili di polizia di Stato, ...

Unitalsi : A Roma nuovo bando servizio civile da 8 posti : Roma – Anche quest’anno torna l’opportunita’ per i giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti di vivere l’esperienza del servizio civile Nazionale con l’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), accanto alle persone ammalate e disabili. Il bando 2018 e’ stato pubblicato ed e’ consultabile sul sito www.Unitalsi.it, dove e’ possibile trovare anche ...

Roma. Compro Oro : nuovo registro e nuovi obblighi per i gestori : ... nel caso di recidiva possono proporre la specifica sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività, che viene emessa dagli Uffici Centrali del Ministero dell'Economia e delle ...

Roma : aprile 2019 al via lavori nuovo ponte della Scafa : Roma – Il lavori per il nuovo ponte della Scafa si apriranno ad aprile 2019. Dureranno 15 mesi e se tutto fila liscio si concluderanno nella seconda meta’ del 2020. È quanto fatto sapere dai tecnici del Simu nel corso dell’odierna seduta della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, riunita per esaminare proprio la situazione del ponte della Scafa. Mentre si contano i giorni per la riapertura totale dell’attuale ...

Vaccini - torna obbligo del certificato a scuola?/ RetRomarcia M5s e Lega : di nuovo in pista decreto Lorenzin : Vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Libri. Il nuovo lavoro di Giovanni Follesa - un Romanzo "futurista" sui mali sociali e famigliari : In un crescendo di rivelazioni, litigi, e verità celate per anni, Giulia e Giulio si troveranno loro malgrado a descrivere la parabola non solo umana ma anche politica di un intero paese.

L’ultimo treno dell’Europa. Intervista a Boualem Sansal sul suo nuovo Romanzo : Ute Von Ebert è l’erede di un impero industriale. Vive a Erlingen, una roccaforte dell’alta borghesia tedesca, archetipo della fantasia mitteleuropea, una tipica città tedesca pulita e prospera. Nelle lettere alla figlia Hannah che si è trasferita a Londra, Ute racconta la sua vita in città, assedia

Antonio Calbi - nuovo sovrintendente dell'Inda : 'Dopo il Teatro di Roma - nuova sfida' : Il ministro per i Beni e le Attività culturali, Alberto Bonisoli, ha nominato Antonio Calbi sovrintendente dell'Istituto nazionale del dramma antico , Inda, . Come previsto dallo statuto della ...

Svelate le collaborazioni nel nuovo album dei TiRomancino - da Giuliano Sangiorgi a Elisa e Thegiornalisti : Dopo mesi di attesa, ecco rivelate alcune delle collaborazioni presenti nel nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre prossimo dopo il rilascio del primo inedito Noi casomai, che Federico Zampaglione ha presentato nel corso della sua ospitata al Festival di Venezia. Entusiaste per l'affetto mostrato nei confronti del nuovo singolo, Federico Zampaglione ha così deciso di rivelare tante delle altre collaborazioni che ha voluto ...