' Roma' di Cuaron vince il Leone d' Oro

Festival di Venezia - Leone D’Oro a “Roma” di Cuaron. Migliori attori Dafoe e Colman : Aveva messo d’accordo tutti già all’indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone D’Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato a `Roma´ di Alfonso Cuaron. Racconto autobiografico, ambientato negli anni ’70 e girato in bianco e nero, il film prende il nome dal quartiere di Città del M...

Venezia 75 - vince «Roma» di Alfonso Cuarón. Coppa Volpi a Willem Dafoe e Olivia Colman : Venezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusuraVenezia 75, la cerimonia di chiusura«Il cinema è vita, il nostro amore, e spesso ci svela che le occasioni della vita sono infinite, e non dobbiamo avere paura». Il padrino del 75esimo Festival del Cinema di Venezia, Michele Riondino, in velluto è il padrone (romantico) della cerimonia di chiusura. «Ci sono cresciuto, qui alla Mostra, ed è stata lei ad aiutarmi a diventare ...

Venezia 75 - il Leone d’oro (a Roma di Cuaron) e tutti gli altri vincitori : Venezia 75 premia il cinema d’autore di Alfonso Cuaron, cresciuto di film in film, come il regista stesso ricorda, proprio nella culla del festival. Nell’anno del Metoo il suo Roma è un film di straordinaria sensibilità nel comprendere il cuore delle donne (tutte) e nel raccontare la difficoltà degli uomini nel rapportarcisi. E’ anche un film in bianco e nero che racconta molto bene la distanza tra ceti ed etnie, colmabile solo ...

Venezia 2018 - vincono Cuaron – e Netflix – con Roma. Premi a Lanthimos - Audiard e Jennifer Kent. Dafoe/Van Gogh è miglior attore. Italia a bocca asciutta : Roma di Alfonso Cuaron è il Leone d’Oro 2018. La giuria di Guillermo Del Toro ha emesso il suo verdetto. Il Leone passa di mano da un regista messicano – lo stesso Del Toro con The shape of water vinse nel 2017 – ad un altro messicano amico e sodale (Cuaron co-produsse Il labirinto del fauno). Venezia è cosa loro, insomma. La sublime gang dei messicani (Cuaron-Del Toro- Alejandro Gonzalez Inarritu) che ha conquistato Hollywood e una caterva di ...

Roma di Alfonso Cuaron. Ovvero Amor (vincit omnia) : Il suo nome è legatissimo alla Mostra del cinema. Da qui sono partiti tutti i successi del regista messicano Alfonso Cuaron:Y tu mamá también (2001), I figli degli uomini (2006), Gravity (2013). Roma sembra essere il prossimo. Ma non ha nulla di ambientato nella città eterna. La storia è interamente messicana e insieme resa universale dai suoi personaggi e dal bianco e nero che li racconta. Dopo le oltre due ore della sua durata ti ricordi che ...

Roma - Cuaròn gira il suo film più personale (ma perde il suo tocco magico) : Se l’avesse girato un qualsiasi altro regista, Roma sarebbe stato un buon film, solo nella filmografia clamorosa di Alfonso Cuarón (autore di Y Tu Mama Tambien, I figli degli uomini, Gravity e del capitolo migliore di Harry Potter, Il prigioniero di Azkaban) diventa un minore. E non certo per mancanza di ambizione. Ma la cosa più affascinante rimane il fatto che andando a ricostruire i suoi ricordi e riguardando la sua vita, Cuaròn sembra ...

"Roma" - l'omaggio di Cuaron alle donne che lo hanno cresciuto : Con il film 'Roma', Alfonso Cuaron sbarca nuovamente in laguna, a cinque anni di distanza da 'Gravity', vincitore di sette Oscar,. Siamo di fronte a un'opera in buona parte autobiografica, il ritratto ...

Recensione Roma : Cuaron si racconta e ci incanta con le sue donne : ... ma semplicemente si limita a raccontare la sua esperienza in modo asciutto, semplicemente adottando uno sguardo amorevole e grato a quello che è stato il suo passato e il suo mondo. La Città del ...

Festival di Venezia 2018 - Roma di Alfonso Cuaron : viaggio nell’infanzia del regista a Città del Messico. Un amarcord vintage non proprio felliniano : Macchina da presa fissa su alcune piastrelle del pavimento. Poi acqua e detersivo ci scorrono sopra. E sulle piastrelle si riflette un balcone, il cielo di Città del Messico, un boeing che vola basso. Un’inquadratura del genere, in bianco e nero, che poi si trasforma in un breve piano sequenza ad esplorare il pianterreno di un appartamento, poteva girarla solo Alfonso Cuaron. Roma, un amarcord vintage non proprio felliniano, film in Concorso a ...