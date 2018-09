Roma di Alfonso Cuaron Ovvero Amor vincit omnia

gqitalia

(Di sabato 8 settembre 2018) Il suo nome è legatissimo alla Mostra del cinema. Da qui sono partiti tutti i successi del regista messicano:Y tu mamá también (2001), I figli degli uomini (2006), Gravity (2013).sembra essere il prossimo. Ma non ha nulla di ambientato nella città eterna. La storia è interamente messicana e insieme resa universale dai suoi personaggi e dal bianco e nero che li racconta. Dopo le oltre due ore della sua durata ti ricordi cheè palindromo che al contrario si leggee per certi versi questo è un film storico che parla in molti modi die attraverso il bianco e nero di una memoria che viene condivisa in un modo che ricorda il nostro neorealismo. Ad esempio, anche nel coinvolgimento, per i ruoli principali, di attori non professionisti. L’inizio, è doveroso dirlo, è simbolico e in sordina, circa 8 minuti di titoli di apertura con vista sul lavaggio ...