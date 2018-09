Roma Capitale in prima linea contro il dissesto idrogeologico

Roma - caos e ritardi sulle linee da e per la capitale a causa del maltempo : Giornata di forti disagi nei collegamenti ferroviari da e per Roma, a causa del maltempo che si è abbattuto nel mattino sull’Italia centrale. ritardi fino a 200 minuti sull’alta velocità Roma-Firenze, interrotta dalle 16 per un guasto alla linea elettrica di alimentazione fra Settebagni e Capena. A bordo del Frecciarossa 9540 partito da Napoli e diretto a Torino, rimasto fermo per ore tra Tiburtina e Settebagni, alle porte della ...

Turismo - “Vacanze Romane” : alla scoperta della Capitale : Turismo, “Vacanze romane”: alla scoperta della Capitale con le nuove mini-guide della città. Aggiornati e gratuiti, 8 dépliant illustrano i percorsi a tema in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Disponibili presso i Tourist Info Point di Roma Capitale. Roma – Gratuite, disponibili in 5 diverse lingue e reperibili presso i 9 Tourist Info Point della Capitale: sono le nuove mini-guide di Roma, pensate per turisti e visitatori, ...

Palumbo-Alonzi : su chiusura centro Alzheimer Roma Capitale ci ripensi : Roma – “La decisione di Roma Capitale di chiudere il centro Alzheimer ‘Isola Madre’ nel nostro Municipio e’ un danno grave ad utenti e famiglie e impoverisce la rete del servizio sociale territoriale. Non aver interloquito con il Municipio e con la Asl per la condivisione di un percorso di soluzione restituisce la fotografia di un’Amministrazione comunale incapace e insensibile. Non si lasciano sole le ...

“Roma è sporca e invasa da enormi gabbiani” - il New York Times denuncia il degrado della Capitale e il Sindaco Raggi annuncia nuovi cassonetti [FOTO] : 1/5 Foto di Stephanie Gengotti per il New York Times ...

Canili Roma Capitale. Massaro : “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci” : Canili Roma Capitale. Massaro: “Il M5S intraprenda azioni politiche più efficaci a favore degli animali” “Questa mattina, in occasione della seduta della Commissione Trasparenza di Roma Capitale convocata per esaminare l’attuale situazione dei Canili comunali, ho evidenziato la necessità – dichiara Pietrangelo Massaro, Dirigente di Forza Italia Roma – che gli uffici competenti del Dipartimento Ambiente provvedano ad ...

Il primo Store della Juventus sbarca nella Capitale. E i Romani - Romanisti - protestano : ... non sarà Cristiano Ronaldo che è ancora un neofita e che sicuramente a Roma verrà più avanti, ma l'ex attaccante David Trezeguet presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo.

La Roma presenta la terza maglia 2018/19 : domina la mappa della Capitale : Roma e Nike lanciano la nuova terza divisa per la stagione 2018-19, che sarà indossata dalla squadra questa sera in campionato. L'articolo La Roma presenta la terza maglia 2018/19: domina la mappa della Capitale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma. M5S : la capitale tra le 10 città con miglior reputazione al mondo : ROMA – “Dritta nella top ten. Roma, sotto la guida M5s, entra nella classifica delle dieci citta’ con la migliore reputazione al mondo. Sul gradino piu’ alto del podio c’e’ Tokyo, sul secondo Sydney, sul terzo Copenaghen. E al settimo posto Roma”. Cosi’ in un post su facebook il MoVimento 5 stelle di Roma. “City RepTrak, elaborata dalla Reputation Institute, ogni anno prende in esame la ...

Ippica : Frongia su Capannelle - Mipaaf e Roma Capitale - : Sono queste le parole di Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale che, ancora una volta, si esprime sulla spinosa questione dei rapporti ...

Roma - necessaria la cessione di Strootman : operazione straordinaria del club giallorosso - il calciatore in lacrime lascia la Capitale : La Roma si prepara per il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, la squadra di Eusebio Di Francesco dovrà vedersela con l’Atalanta, osso durissimo e grande protagonista in campionato ed Europa League. I giallorossi sono reduci dal successo sul difficile campo del Torino e hanno intenzione di raggiungere Juventus e Napoli in testa alla classifica, la Roma è una squadra che può assolutamente lottare per vincere lo ...

Roma - tuffo nella Fontana di Trevi : multa di 900 euro a turisti 50enni/ Nuovi "bagni proibiti" nella Capitale : Roma, tuffo nella Fontana di Trevi: coppia americana di turisti cinquantenni multata. Ennesimo sfregio ai monumenti della Capitale e maggiori controlli.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:46:00 GMT)

Casu (PD) : Rimozioni a Roma - Capitale totalmente bloccata : Roma – “Il fallimento del M5s scrive oggi una nuova pagina: la macchina amministrativa a Roma ormai e’ talmente ferma da non riuscire nemmeno a realizzare e portare a termine un bando per garantire il servizio dei carri attrezzi per le Rimozioni”. Lo scrive in una nota Andrea Casu, segretario del Partito Democratico di Roma. “Dopo due anni di annunci e false promesse- continua- l’avvio di un bando sbagliato, i ...

FOTO | Nicole Ceretta vince "Miss Roma 2018" - ecco chi è la reginetta della Capitale : Cosa c'è da sapere sulla bellissima 18enne Romana, che ieri sera si è aggiudicata il concorso di bellezza