Roma | alla Sapienza il film su Stefano Cucchi ' Sulla mia pelle' | ma l' evento è abusivo E

L’uomo del giorno : Eusebio Di Francesco - da Empoli alla Roma con un futuro tutto da scrivere : 1/11 LaPresse/Luciano Rossi AS Roma ...

Treni - guasto alla linea elettrica dell’alta velocità Roma-Firenze : caos in tutt’Italia - ritardi medi tra 120 e 130 minuti : Un guasto alla linea elettrica sull’alta velocita’ Roma-Firenze, ed e’ il caos sulla linea, con passeggeri sul piede di guerra fermi da ore e Treni con ritardi medi tra 120 e 130 minuti. Un inconveniente che ha creato notevoli disagi dalle 15.50 e che e’ andato peggiorando nel corso del pomeriggio sull’intera direttrice, coinvolgendo anche i Treni non coinvolti dal blocco. A bordo del Frecciarossa partito da Roma e ...

Migranti della Diciotti fermati dalla polizia a Roma. Protesta di Medici Senza Frontiere : Diciassette ragazzi, tutti eritrei e un siriano, sono stati fermati a Roma dalla polizia, caricati su un bus diretto all’Ufficio Immigrazione e identificati. «Erano alla ricerca dei 40 Migranti sbarcati dalla nave Diciotti» – hanno confermato i volontari del presidio di accoglienza volontaria “Baobab Experience” che avevano fornito loro assistenza ...

Turismo - “Vacanze Romane” : alla scoperta della Capitale : Turismo, “Vacanze romane”: alla scoperta della Capitale con le nuove mini-guide della città. Aggiornati e gratuiti, 8 dépliant illustrano i percorsi a tema in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Disponibili presso i Tourist Info Point di Roma Capitale. Roma – Gratuite, disponibili in 5 diverse lingue e reperibili presso i 9 Tourist Info Point della Capitale: sono le nuove mini-guide di Roma, pensate per turisti e visitatori, ...

Mondiali di Pallavolo - due giorni all’esordio dell’Italia : domenica il debutto a Roma contro il Giappone : La Nazionale italiana esordirà domenica contro il Giappone, l’obiettivo è quello di iniziare con una vittoria la rassegna iridata Mancano appena due giorni all’esordio della Nazionale Maschile nei Campionati del Mondo. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini dopo l’ultimo test match giocato a Siena ieri nel tardo pomeriggio, sono a Roma dove domenica sera alle ore 19.30 affronteranno il Giappone nell’ouverture del grande evento atteso dal ...

Ravenna - Ferrara - Rimini : parte dalla Destinazione Romagna il progetto EuroCultureTrip 2018 di Apt : E' possibile seguire il blogtrip sul web attraverso gli hashtag #EuroCultureTrip e #inEmiliaRomagna Economia , Società

Migranti - 17 prelevati dalla Digos a Roma Salvini : vogliono girare senza documenti : I giovani immigrati sono stati portati in questura per essere identificati. Probabilmente sono provenienti dal centro d’accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, da dove si erano allontanati giorni fa dopo lo sbarco dalla nave Diciotti

Garibaldi fu ferito... da un fulmine. Danni alla statua di Roma : A fare le spese del violento temporale che si è abbattuto nella notte sulla Capitale è la statua di Garibaldi nella piazza omonima al Gianicolo: un fulmine ha colpito in pieno l'eroe dei due mondi a ...

Migranti - 17 prelevati dalla Digos a Roma «Cercavano quelli della Diciotti» : I giovani immigrati sono stati portati in questura per essere identificati. Probabilmente sono provenienti dal centro d’accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, da dove si erano allontanati giorni fa dopo lo sbarco dalla nave Diciotti

Migranti - 17 prelevati dalla Digos a Roma : «Cercavano quelli della Diciotti» : Essendo clandestini potrebbero essere colpiti da un’intimazione a lasciare l’Italia entro cinque giorni, ma potrebbero anche aver chiesto già asilo politico e in quel caso bisognerà attendere l’esito della domanda

Mondiali Pallavolo – A Roma il raduno dei Campioni del Mondo : Il 9 settembre a Roma il raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo A tenere a battesimo l’esordio della Nazionale Italiana Pallavolo in occasione della prima partita della FIVB Men’s Volleyball World Championship Italia – Bulgaria 2018 saranno i Campioni del Mondo delle edizioni 1990, 1994 e 1998. Domenica 9 settembre, alle ore 17.30, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, gli ex Azzurri Oro a Rio De Janeiro, Atene e Giappone ...

Mondiali Maschili : Il 9 settembre a Roma il raduno dei Campioni del Mondo di Pallavolo : Dopo un brindisi di ringraziamento e un in bocca al lupo a chi sarà protagonista in campo, gli Azzurri Campioni del Mondo si trasferiranno tutti insieme al Centrale a tifare Italia. NEWS Mondiali ...

Stadio Roma - altri politici nel sistema Parnasi : l'inchiesta si allarga : Gli atti già in mano ai pm basterebbero per arrivare subito al processo sull'affaire Tor di Valle. Ma la procura di Roma vuole continuare a indagare sul cosiddetto sistema Parnasi, perché stanno ...

Roma - 40 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti - perse le loro tracce. La Caritas li giustifica : Incredibile, 40 dei 144 immigrati della Diciotti sono fuggiti dai loro alloggi, la Caritas li giustifica I sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni, in una nota, sottolineano che ”si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina. Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello ...