Rodriguez | ' Ho detto no al Psg per il Milan'

Cecilia Rodriguez diventa amica di Paola Di Benedetto? : Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez si sono incontrate Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto hanno una cosa in comune: Francesco Monte. Difatti, come noto a tutti, la prima ha avuto una relazione con quest’ultimo per oltre 4 anni. I due, addirittura, sono stati vicinissimi anche a fare il grande passo. Tuttavia poi la giovane sorella di Belen e Jeremias Rodriguez ha conosciuto nei mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip Ignazio ...

Paola Di Benedetto a cena con Cecilia Rodriguez : “Nessun imbarazzo” : Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez si sono incontrate: nessun imbarazzo tra le due a cena Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez , le due ex fidanzate di Francesco Monte, a cena insieme. È successo qualche giorno fa quando le due sono state invitate come guest star di una serata di moda. Con Madre Natura e […] L'articolo Paola Di Benedetto a cena con Cecilia Rodriguez : “Nessun imbarazzo” proviene da Gossip e Tv.

Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez presto insieme : l’annuncio : Cecilia Rodriguez si incontra con Paola Di Benedetto: dove e quando Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez si incontreranno finalmente in un unico evento, in cui sarà impossibile per entrambe ignorarsi. La sorella di Belen e l’ex naufraga infatti saranno tutte e due ospiti domani sera da dopo le 22:30 presso il locale Starter a Torre del Greco a Napoli, come hanno annunciato attraverso i loro profili Instagram. insieme a loro ci sarà ...