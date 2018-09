Roc Nation Sports | così il rapper Jay-Z sta costruendo il suo impero da procuratore

Milano Rocks : The National e Franz Ferdinand : Come in pochi altri casi possiamo dire di vedere sul palco una band unica al mondo, al sicuro da tentativi di emulazione o da scomodi paragoni. Perché è davvero difficile essere come loro, che da ...

In 60 mila a Milano Rocks per gli Imagine Dragons. Adesso spazio a The National +Franz Ferdinand e Mike Shinoda + Thirty Second to Mars : Concerto memorabile di Imagine Dragons a milano Rocks all'Area Expo-Experience A milano Rocks giovedì 6 settembre è andato in scena un concerto memorabile con Imagine Dragons. La band americana ha ...

Probabili formazioni / Italia Polonia : un dubbio a centRocampo. Quote e ultime novità live (Nations league) : Probabili formazioni Italia Polonia: Quote, pronostico e le ultime novità live sugli schieramenti in campo oggi al Dall'Ara per il primo match della Uefa Nations League.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:55:00 GMT)

Nations League calcio 2018-2019 : che cos’è e come funziona. Il regolamento tra Final Four - promozioni e retRocessioni : La Nations League 2018-2019 è la grande novità del panorama calcistico internazionale. La neonata competizione organizzata dalla UEFA si prefigge lo scopo di aumentare il numero delle partite con i tre punti in palio e di ridurre le amichevoli ma conosciamo meglio cos’è e tutto il regolamento. COSA E’ LA UEFA Nations League: La UEFA Nations League è una nuova competizione organizzata dalla Federazione Europea a cui partecipano tutte ...

Unibo. Il premio Nobel Steven Chu a Bologna per il 69° Meeting Annuale dell'International Society of ElectRochemistry - ISE - : Il suo intervento sarà dedicato al ruolo dell'elettrochimica nella lotta al cambiamento climatico Bologna Più di duemila scienziati e tecnologi da tutto il mondo saranno al Nuovo Polo Congressuale di ...