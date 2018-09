RISULTATI NATIONS LEAGUE Classifica aggiornata | Spagna corsara in Inghilterra | poker

Nations League calcio 2018-2019 : RISULTATI e classifiche. Spagna corsara in Inghilterra - la Svizzera asfalta l’Islanda : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

Nations League - i RISULTATI : Grecia di misura - Lussemburgo straripante : Sebbene la terza giornata del primo turno di Nations League ruoti attorno a Inghilterra-Spagna, gara tra due Nazionali della League A inserite nello stesso girone della Croazia di Modric e Perisic, ci sono anche altre quattro compagini impegnate nell’odierna fascia serale: la prima delle due gare si gioca in una delle Repubbliche Baltiche con l’Estonia che ospita la Grecia, l’altra in una porzione del Benelux e in ...

Nations League - i RISULTATI : Svizzera devastante - ok Finlandia e Bielorussia : Valanga di gol nel pomeriggio di Nations League: le tre partite in programma regalano ben 12 reti. Svizzera-Islanda 6-0 – La Svizzera distrugge un’inerme Islanda, infliggendogli un tennistico 6-0. Petkovic deve fare a meno del capitano Lichtsteiner e opta per il consueto 4-2-3-1. La posizione di Shaqiri, che agisce da trequatista alle spalle di Seferovic, è l’unica modifica tattica rispetto al Mondiale in Russia. Gli ...

Nations League 2019 - i RISULTATI di oggi (7 settembre). La Russia vince in Turchia - la Serbia espugna la Lituania. Albania ok : Solo una partita nella serata per la Serie A della Nations League 2018-2019, il pareggio tra Italia e Polonia (1-1 a Bologna). Si è però scesi in campo per altre sei partite delle Serie inferiori. In League B la Russia si è imposta in Turchia per 2-1: sblocca Chersyshev al 13′ su invito di Kuzyayev, Aziz pareggia al 41′ ma al 49′ Dzyuba sfrutta al meglio l’assist di Gazinsky per chiudere i conti. La Serbia è relegata in ...

