«Rise» | la seconda vita di Ted Mosby

vanityfair

: RT @Oltrelatempest2: Dio rise e nacquero i sette dei che governano il mondo. Al primo scoppio di risa apparve la luce. Scoppiò a ridere la… - vonliesse : RT @Oltrelatempest2: Dio rise e nacquero i sette dei che governano il mondo. Al primo scoppio di risa apparve la luce. Scoppiò a ridere la… - Oltrelatempest2 : Dio rise e nacquero i sette dei che governano il mondo. Al primo scoppio di risa apparve la luce. Scoppiò a ridere… - Newtismyhero : @birdwitheyebrow Come serie tv ti consiglio The Fosters, Eyewitness (assolutamente!!), skam, the real O'Neals, sha… -

(Di sabato 8 settembre 2018) «», latelevisiva di Ted ()«», latelevisiva di Ted ()«», latelevisiva di Ted ()«», latelevisiva di Ted ()«», latelevisiva di Ted ()«», latelevisiva di Ted ()«», latelevisiva di Ted ()È difficile dimenticare Ted, l’impacciato (ma amatissimo) protagonista di How I Met Your Mother interpretato da Josh Radnor. Il rischio di, la nuova serie in onda su Premium Stories dal 7 settembre, è che potrebbe farvelo rimpiangere ancora di più. Abbandonati i panni del suo memorabile alter-ego, che per nove anni ci ha fatto compagnia assieme alla sghangherata combriccola di amici capitanata da Barney Stinson/Neil Patrick Harris, Radnor torna al suo primo ruolo in tv post-How I Met Your Mother. È Lou Mazzuchelli, l’insegnante ...