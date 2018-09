Riapre dopo 17 anni la stazione della metro distrutta l' 11 settembre

Etiopia Riapre ambasciata in Eritrea dopo 20 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ponte Morandi - Riapre la pizzeria in zona rossa chiusa dopo il crollo : “Così proviamo a tornare alla normalità” : La pizzeria ‘San Francesco’ di via Campi si trova a un centinaio di metri dalle macerie del Ponte Morandi a Genova, crollato di fronte alle case di via Fillak e via Porro. Per giorni in zona rossa, senza sapere se e quando avrebbe potuto riaprire, ha inaugurato per la seconda volta, a 40 anni dalla prima apertura. Un segno di speranza a pochi passi dal campo dove gli sfollati attendono ancora di poter rientrare nelle proprie case, i ...