Reggio Emilia | 15enne lancia biglie di vetro e sassi contro le auto in viaggio | denunciato

West Nile - altri tre casi a Reggio Emilia. Due scoperti dalle donazioni : Reggio Emilia, 8 settembre 2018 - altri tre casi di West Nile a Reggio che salgono dunque complessivamente a quattro. È quanto emerge dal report regionale stilato dall' Ausl sulla malattia trasmessa ...

Virus del Nilo Occidentale : altro caso a Reggio Emilia - paziente in buone condizioni : Confermato un secondo caso di Virus del Nilo Occidentale in una persona residente nel distretto di Guastalla (Reggio Emilia): lo ha reso noto la direzione dell’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia. Le condizioni del paziente, attualmente ricoverato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, non destano preoccupazioni. La West Nile Disease o Malattia del Nilo Occidentale è un’infezione virale trasmessa dalle zanzare, che trova ...

Reggio Emilia. Reko : la spesa social che riduce gli sprechi : Si chiama Reko – acronimo che deriva da una parola svedese (Rejäl KOnsumption) traducibile in “consumo giusto – ma in

A Reggio Emilia arriva l'ottava edizione del Dinamico festival : Il Parco del Popolo e i dintorni del parco si trasformeranno quindi, dal 6 al 9 settembre, in una quattro giorni di spettacoli, concerti, workshop e laboratori, musica, acrobazie, plaid stesi sull'...

Reggio Emilia. Travolto in bici - muore a 13 anni. L’investitore : “Non l’ho visto proprio” : Una guardia giurata di 31 anni alla guida di un'auto di servizio lo ha investito a Carviago, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzino è stato investito e sbalzato a diversi metri di distanza. Inutili i soccorsi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Reggio Emilia - minacce e pizzicotti ai bambini : maestra d’asilo sospesa : Avrebbe maltrattato bambini di quattro anni con strattoni, pizzicotti, urla e minacce. Per questo una maestra d’asilo 55enne di Reggio Emilia è stata sospesa dall’insegnamento per sei mesi. La misura cautelare è stata concessa dal gip della città Emiliana sulla base di intercettazioni audiovisive realizzate dai Carabinieri coordinati dal pm Stefania Pigozzi, in cui comparirebbe l’indagata nell’atto di strattonare ...

Suoni dai balconi : sei "concerti sospesi" nei quartieri di Reggio Emilia. Primo appuntamento venerdì 31 agosto : Collabora con il Teatro dell'Orsa nella realizzazione di spettacoli e narrazioni con musica e Suoni narranti dal vivo. Ha realizzato drammaturgie sonore e composto ed eseguito musiche di scena per ...

Reggio Emilia - prima le rompe costole poi la segrega e stupra : arrestato marocchino : prima le rompe le costole, poi la rinchiude in casa, la massacra di botte e per finire la violenta. Responsabile di queste ripetute violenze è un uomo di origine marocchina residente a Reggio Emilia, già conosciuto alle forze dell'ordine per le aggressioni alla compagna.Come riporta la Gazzetta di Reggio, l'indagato è un commerciante di 32 anni con obbligo di dimora perché accusato di spaccio di droga. Tre mesi fa la donna, 40 anni, è finita in ...

Terremoto a Reggio Emilia - il geologo : "Nessuno può sapere se avremo altre scosse" : Tuttavia, restando alla scienza, una magnitudo di 3.9 è relativamente bassa e infatti, a quanto mi dicono, non ci sono stati danni». Come sempre in questi casi è uno scatenarsi di siti allarmisti e ...

