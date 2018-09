Reggio Calabria | Campolo | ' il turismo è in calo | colpa della giunta Oliverio'

Rischio sismico - Reggio Calabria : Codacons - “chiudere gli edifici scolastici non in regola” : Il Codacons chiede al Sindaco di Reggio Calabria “di provvedere all’immediata chiusura di sette istituti scolastici, due scuole per l’infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, che non risultano in regola con le norme antisismiche“. “A questo punto pretendiamo che qualcuno si assuma la responsabilita’ di far iniziare l’anno scolastico, pur nella piena consapevolezza che i ...

Reggio Calabria - le spese "pazze" del Comune per "Festa di Madonna" : "caro Sindaco - perché i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta ci ... : ... 'i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta costano 178 mila euro' " Sindaco Giuseppe Falcomatà, come mai gli spettacoli di festa di Madonna vengono pagati il 130% in più rispetto alle altre Città ...

Vertice tra SACAL e Città Metropolitana di Reggio Calabria per il rilancio dell'Aeroporto dello Stretto : Teleborsa, - Il Sindaco di Reggio Calabria , Giuseppe Falcomatà, ha incontrato incontra a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana del capoluogo calabrese, il Presidente di SACAL, Arturo De ...

Vertice tra SACAL e Città Metropolitana di Reggio Calabria per il rilancio dell'Aeroporto dello Stretto : Il Sindaco di Reggio Calabria , Giuseppe Falcomatà, ha incontrato incontra a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana del capoluogo calabrese, il Presidente di SACAL, Arturo De Felice per ...

Boom di visitatori al Museo di Reggio Calabria nel primo week end di settembre [DATI] : «Sono sempre più numerosi i naturalisti dilettanti e i semplici appassionati che programmano le loro vacanze nei siti dove la biodiversità può offrire spettacoli di questa portata. Anche in questa ...

Reggio Calabria : presentata la nuova stagione dell'Officina dell'Arte [FOTO e INTERVISTE] : Otto gli spettacoli in programma "per vincere una duplice sfida: portare in scena contenuti "culturalmente vivi" che siano espressione dell'attuale società avvicinando un pubblico più giovane al ...

Reggio Calabria - 5 e 6 settembre evento 'Festa della Sinistra' - : ... ritorna a Reggio Calabria, su mio invito, l'onorevole Massimo D'Alema, presidente della Fondazione di Cultura Politica Italianieuropei". È quanto rende noto, in un comunicato stampa, il capogruppo ...

Da Reggio Calabria a Messina : terza ed ultima tappa del festival 'Morgana Vede' : ... la realizzazione di un programma convegnistico di interesse storico, mitologico, scientifico, ambientale, naturalistico, paesaggistico, e di spettacoli, al fine di valorizzare e promuovere il ...

Reggio Calabria - da Renzo Arbore a Ermal Meta : ecco tutto il programma di 'Festa di Madonna 2018' - INFO e DETTAGLI : CILEA DAL 6 AL 12 SETTEMBRE ORE 10.00-12.00 // ORE 17.00- 19.30 MOSTRA FOTOGRAFICA MONDO GRECANICO E DINTORNI LUNGOMARE FALCOMATA' STAZIONE LIDO DAL 8 AL 11 SETTEMBRE DALLE ORE 17.00 ALLE 01.00 ...

Reggio Calabria : aperte le iscrizioni per il Master di II livello in 'Economia sviluppo e delle risorse culturali - territoriali e ambientali'... : Il Master permette di acquisire e sviluppare competenze specialistiche in: Economia dello sviluppo Economia dei beni e delle attività culturali Politica economica regionale Programmazione economica ...

A Reggio Calabria l'evento "Mediterranean Wellness " Tra Storia e Leggenda" : Inoltre sarà dedicato spazio a spettacoli ed incontri culturali con l'obiettivo di dare un nuovo impulso alla crescita di Reggio Calabria quale meta di un ritrovato turismo culturale. A tal fine si ...

A Reggio Calabria la prima edizione del Bergamotto Art Festival Letteratura - arte e musica dal 27 agosto al 2 settembre 2018 - Calabria ... : ... Spettacoli Nuovi Talenti per la Moda 2018: vince Rosaria Schepis e trionfa la creatività 18 agosto 2018 Cultura • Spettacoli A Reggio Calabria LA TERZA edizione DEL CONCORSO NAZIONALE "NUOVI ...

Crollo Ponte - Reggio Calabria : stop ai mezzi pesanti su Allaro : La prefettura di Reggio Calabria monitora la situazione del Ponte Allaro, e, in una serie di riunioni nel Palazzo del Governo, ha analizzato la problematica dell’abbassamento dell’impalcamento, stimolando, si legge in una nota, “tutte le iniziative necessarie alla messa in sicurezza dell’infrastruttura a salvaguardia della pubblica e privata incolumita’”. Stabiliti costanti verifiche e accertamenti da parte ...

Reggio Calabria : stop ai mezzi pesanti sul ponte Allaro per l'abbassamento di due pile : C'è un altro ponte che desta molta preoccupazione per le sue condizioni di stabilità, si trova sulla strada statale Jonica, il ponte Allaro. Ieri la prefettura di Reggio Calabria ha sollecitato Anas ...