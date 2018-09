Red Dead Redemption 2 avrà un solo protagonista

Red Dead Redemption 2 : Rockstar presenta una manciata di personaggi con tante nuove immagini : Con l'avvicinarsi della data di lancio di Red Dead Redemption 2, Rockstar sta cominciando a dare gas alla macchina promozionale del gioco grazie alla quale oggi possiamo fare conoscenza con un manipolo di personaggi che troveremo in questo seguito.Come riporta VG24/7, attraverso il proprio profilo Twitter Rockstar ha pubblicato una serie di immagini, ciascuna dedicata a uno dei personaggi di Red Dead Redemption 2. Se tra questi troviamo vecchie ...

Dutch Van Der Linde è un pericoloso ricercato nella nuova immagine di Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ha pubblicato una nuova immagine teaser per il tanto atteso open-world western Red Dead Redemption 2, visto in azione poco tempo fa. Questa si presenta sotto forma di un poster "Wanted" dedicato a Dutch Van Der Linde, il leader della gang Van Der Linde.Come segnala Gamespot, l'immagine in questione spiega che Dutch è accusato di una rapina commessa a Blackwater ed è ricercato, vivo o morto, per molteplici altre accuse di omicidio. ...

Red Dead Redemption 2 : Una vera noia secondo degli impiegati Gamestop : Nel corso di un evento, alcuni dipendenti Gamestop sono stati invitati a vedere una demo di Red Dead Redemption 2 in Anteprima, il feedback ricevuto da Rockstar è stato tutt’altro che positivo, in quanto la presentazione è stata definita estremamente noiosa. Una presentazione noiosa Red Dead Redemption 2 Al termine della presentazione, pensata per mostrare in maniera più approfondita il Gameplay del gioco ...

Rockstar mostra una nuova demo di Red Dead Redemption 2 : "noiosa" - per gli impiegati di Gamestop : Nel corso della GME Conference 2018 di Indianapolis, una convention riservata agli impiegati della nota catena di rivenditori al dettaglio Gamestop, Rockstar è tornata a mostrare l'atteso Red Dead Redemption 2, in una nuova demo di gameplay che sembra però non aver convinto i partecipanti all'evento.Attraverso social network come Instagram e in alcuni post comparsi su Reddit, gli spettatori presenti durante la proiezione della demo hanno potuto ...

Mostrata demo di Red Dead Redemption 2 - è noioso? I pareri da GameStop : Una demo live di 20 minuti di Red Dead Redemption 2 è stata Mostrata ai dipendenti GameStop, ovviamente a porte chiuse e il divieto assoluto di filmare o addirittura parlarne. Si sta consumando sul web fondamentalmente la prima polemica legata al gioco, dato che alcuni di loro hanno giudicato la demo "noiosa", tanto da indurre addirittura al sonno. Red Dead Redemption 2 è stato mostrato alla GME Conference di Indianapolis, USA, dove lo ...

Red Dead Redemption 2 : il video di gameplay in uscita il 9 agosto : Rockstar annuncia che il primo video gameplay di Red Dead Redemption 2 uscirà proprio oggi, 9 agosto 2018 alle 17:00 (ora italiana). Il video sarà disponibile su tutti i canali ufficiali Rockstar Games cioè Facebook, sito ufficiale e Youtube. Cosa aspettarsi da questo primo video gameplay? sicuramente vedremo delle scene di gioco molto interessanti, con alcune meccaniche nuove e sopratutto innovative (cosa che Rockstar riesce sempre a fare). Il ...

Rockstar presenta una deliziosa linea di collezionabili per Red Dead Redemption 2 : A poco più di due mesi dall'arrivo sugli scaffali di Red Dead Redemption 2, oggi Rockstar ha presentato una linea di oggetti collezionabili ispirati al gioco con i quali lenire l'hype che cresce col passare delle settimane.La linea di prodotti comprende una varietà di oggetti unici in edizione limitata, come un assortimento di magliette a tema, il bicchiere da liquore pieghevole, la coperta della Pendleton che ritrae la banda di Van der Linde, ...

La versione PS4 Pro di Red Dead Redemption 2 potrebbe girare a una risoluzione di 1920x2160 : Rockstar, come saprete, ha finalmente condiviso lo spettacolare gameplay di Red Dead Redemption 2 due settimane fa. L'obiettivo principale, naturalmente, era mostrare come funzioneranno i meccanismi e i sistemi del gioco, e sembravano davvero impressionanti, ma è stato notato anche il puro e semplice splendore visivo.In seguito è stato rivelato che il filmato è stato catturato dalla versione PS4 Pro e, Digital Foundry, ha analizzato attentamente ...

21 conferme su Red Dead Redemption 2 : come sarà la mappa : Altro che GTA 5: Red Dead Redemption 2 sarà un gioco enorme, ben più grande del precedente capolavoro di Rockstar Games. Lo conferma il lungo video postato da PlayStation Access, che ha confermato 21 dettagli sul gioco. Finora sono stati rilasciati solo pochi video del gioco e della storia si sa pochissimo. Alcuni fortunati giornalisti però hanno potuto assistere a presentazioni a porte chiuse alla fine dell'E3 e prima dell'inizio ...

La mappa di Red Dead Redemption 2 sarà la più grande mai creata da Rockstar : Negli ultimi giorni abbiamo appreso molto delle novità che saranno introdotte in Red Dead Redemption 2 e in molti hanno già cominciato ad elevarlo come un capolavoro annunciato. Del resto il titolo poggia su ottime basi, con un primo capitolo di successo rilasciato su PS3 e Xbox 360.Come riporta Gamingbolt, Red Dead Redemption 2 si prospetta essere il titolo più grande mai creato da Rockstar, con una mappa decisamente più ampia (resa più vasta ...

Red Dead Redemption 2 - trailer - data di uscita - mappa - personaggi e tutto quello che sappiamo : Red Dead Redemption 2, l'attesissimo prequel del precedente titolo di Rockstar ambientato nel Far West a cavallo tra XIX e XX secolo si appresta ad arrivare su Xbox One e PS4.Il gioco, come da tradizione Rockstar, promette già molto bene e i trailer pubblicati dallo sviluppatore negli ultimi mesi hanno saputo scatenare l'hype dei fan. In questo articolo abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere tutto ciò che sappiamo sul gioco, in modo da ...

Tutto ciò che sappiamo di Red Dead Redemption 2 : Red Dead Redemption 2 arriverà il 26 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One e sarà quasi certamente un successo incredibile. Si fa presto a dire così in un mercato come quello dei videogiochi, dominato più dall’aspettativa per ciò che deve arrivare che per i contenuti disponibili, ma in questo caso ogni previsione al rialzo pare sensata. Perché? Perché il gioco arriva da Rockstar Games, quelli che ancora, dopo anni, fanno soldi con Gta V. Forse ...

