Recensione The Nightingale | L' odissea di Clare

The Equalizer 2 film al cinema : cast - Recensione - curiosità : The Equalizer 2 è uno dei film al cinema in uscita giovedì 13 settembre 2018. La pellicola è diretta da Antoine Fuqua ed ha tra gli interpreti Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Equalizer 2 film al cinema: scheda DATA USCITA: 13/09/2018 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2018 REGIA: Antoine ...

Another Sight : Recensione - Trailer e Gameplay : Un piccolo team italiano noto come Lunar Great Wall Studios con sede a Milano, composto da alcuni ex sviluppatori di Milestone, porta su PC Steam il suo primo gioco ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Another Sight. Another Sight Recensione Another Sight è un’avventura basata su due generi tanto amati dal pubblico, il platform e il puzzle, con una narrazione che ruota attorno a 2 personaggi, una ...

The Sinner 2×06 Recensione : il Male ha il volto del Bene : The Sinner 2×06 recensione – Il sesto episodio è andato in onda su USA Network domenica, 2 settembre 2018. “Part VI” ci ha svelato molto sui diversi personaggi incontrati nel corso di questa seconda stagione e non solo. Andando avanti con l’articolo troverete diversi spoiler su The Sinner 2×06: attenzione. The Sinner 2×06 sinossi in breve Ambrose è vicino alla verità e grazie ad un indizio risalirà fino al ...

VENEZIA 2018 : THE NIGHTINGALE - La Recensione : Dopo il profondamente disturbante e spaventoso Babadook, Jennifer Kent presenta in concorso alla 75^ Mostra del Cinema di VENEZIA The Nightgale, un film che parla di donne e vendetta e che riporta alla mente Uma Thurman in Kill Bill o Lady Vendetta di Park Chan-wook. La rabbiosa regista australiana realizza un’opera sanguinaria e sadica, ambientata agli inizi dell’Ottocento. Il film narra la storia di una caccia all’uomo per mano di ...

The Inner Friend - Recensione : La paura è un fardello da cui probabilmente non ci libereremo mai, non importa quanto forti crediamo di essere, prima o poi tutti la proviamo. Alcuni approfittano dell'adrenalina pompata nel corpo per reagire, altri non hanno questa prontezza di spirito e ne restano attanagliati, immobili mentre la mente ricerca la concentrazione necessaria ad esaminare la situazione. Crescendo le fobie cambiano, si fanno più complesse dietro le sovrastrutture ...

Ritorno al bosco dei 100 Acri : Recensione del film su Winnie-the-Pooh e Tigro : Christopher Robin è un uomo stressato dal lavoro sottopagato, con una moglie e una figlia a cui dedica molto poco tempo. Da piccolo è stato protagonista assieme ai suoi amici Winnie-the-Pooh, Pimpi, Ih-Oh di avventure pazzescheda lui immaginate, disegnate e probabilmente anche vissute. In seguito all’ennesimo weekend in cui è oberato di lavoro, dall’albero davanti casa sua sbuca un suo caro amico del passato. Allora era vero? Forse. recensione ...

Another Sight- Recensione : Il corpo umano è una macchina perfetta, con potenzialità certe volte inspiegabili anche alla stessa scienza come la velocità di calcolo del cervello, la forza pompata dai muscoli e le "zone grigie" del subconscio e dell'istinto. L'Uomo è una creatura affascinante ma vive anche un labile equilibrio: quante volte ci siamo chiesti come faremmo a vivere, ad esempio, senza uno dei nostri sensi? Tatto, udito, olfatto, gusto e soprattutto vista? In ...

Monkey King The Hero is Back film al cinema : Recensione e curiosità : Monkey King The Hero is Back è uno dei film al cinema in uscita giovedì 6 settembre 2018. La pellicola è il nuovo film d’animazione diretto da Tian Xiao Peng, tratto da Viaggio in Occidente, un romanzo classico della letteratura cinese al quale è ispirata anche la saga di Dragon Ball. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE ...

VENEZIA 2018 : WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD'S ON FIRE? – La Recensione : Roberto Minervini con il suo ultimo lavoro WHAT You GONNA Do WHEN the World’s on FIRE?, ha ricevuto ben 10 minuti di applausi dopo la proiezione alla 75^ Mostra del Cinema di VENEZIA. Il documentario indaga sulle ingiustizie razziali subite dai neri, cercando di portarle in primo piano all’attenzione del pubblico. Minervini, che si conferma tra i migliori documentaristi contemporanei in circolazione, dopo Stop the Pounding Heart e ...

The Messenger - Recensione : Dal periodo d'oro degli action platformer in due dimensioni sono passati decenni, eppure il genere continua ad accogliere tra le proprie fila nuove produzioni, spesso indipendenti, dalla forte componente innovativa. Del resto nessuno ha mai sostenuto che un videogioco in 2D a scorrimento non possa essere tenacemente moderno, e il team indipendente canadese Sabotage Studio ha voluto fornirne la prova definitiva, sviluppando un titolo che sembra ...

VENEZIA 2018 : THE SISTERS BROTHERS - La Recensione : A tre anni dalla Palma d'Oro ottenuta con Dheepan, Jacques Audiard sceglie la Mostra del cinema di VENEZIA per presentare, in concorso, il suo primo film in lingua inglese con cui approda al genere classico per eccellenza del cinema americano. The SISTERS BROTHERS è un western dal cast stellare, che si confronta con le radici violente e brutali della Storia statunitense ma che curiosamente non è stato girato negli Usa: ...

The Sinner 2×05 Recensione : chi è il vero padre di Julian? : The Sinner 2×05 recensione – Il quinto episodio è andato in onda su USA Network domenica, 26 agosto 2018. Part V ci aiuta a comprendere meglio alcune dinamiche di Mosswood ed i suoi abitanti: al centro il passato, il Faro, Vera e Marin. The Sinner 2×05 spinge inoltre Ambrose verso il limite e la solitudine: dopo aver perso anche Heather, gli rimane solo l’alleata più improbabile. The Sinner 2×05 sinossi in ...

VENEZIA 2018 : THE MOUNTAIN - La Recensione : Sulla carta prometteva di essere una delle sorprese più interessanti tra i film in concorso alla 75esima Mostra del Cinema: si rivela invece una grossa delusione The MOUNTAIN, lungometraggio del cineasta indipendente americano Rick Alverson particolarmente amato dal Sundance Film Festival. Questo nonostante il cast decisamente intrigante, che vede schierati Jeff Goldblum, il lanciatissimo Tye Sheridan (già capace di passare dal cinema ...