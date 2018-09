Real Madrid | il nuovo Bernabeu costerà quasi 600 milioni

Real Madrid - Florentino Perez e il piano per il nuovo Bernabeu : possibile prestito da 575 milioni : Sono ormai quasi 15 anni che in casa Real Madrid si parla del rinnovamento dello stadio Bernabeu. La prima volta che Florentino Perez ne fece cenno fu nel lontano 2004, quando, durante l'assemblea dei ...

Champions si parte : mercoledì 19 settembre Real Madrid-Roma su Rai 1 : E’ iniziato il conto alla rovescia. E’ febbre da Champions per gli appassionati di calcio. Le grandi sfide del massimo

Real Madrid - la 13Champions League diventa un film : il VIDEO del trailer : Un film che si apre con lo splendido panorama di Kiev, ripresa alle spalle della fontana della Madre Patria. Non è un docu-film sulla bellissima città dell'est, ma il racconto di un'impresa eroica, di ...

Real Madrid - Lopetegui convinto delle potenzialità della squadra : “Siamo forti anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Proveremo a essere più forti senza Ronaldo. Modric vincerà il Pallone d'oro' : Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro, perché è il miglior giocatore del mondo , mentre Bale e Benzema hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento'. Sull'addio di Cristiano Ronaldo: 'Quando ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Forti anche senza Cristiano Ronaldo' : Infine, da ex, sulla possibilità di allenare un giorno il Barca, ha risposto secco: 'Sono nella migliore squadra del mondo e non posso pensare ad altro in questo momento'.

Marcelo-Juventus - parla il calciatore del Real Madrid : i dettagli : Marcelo è stato accostato a più riprese alla Juventus dopo l’arrivo in bianconero del suo grande amico Cristiano Ronaldo “Molto felice a Madrid, la gente sa che qui mi sento a casa, che ho ancora molti anni di contratto nel miglior club del mondo”. Marcelo è tornato a parlare delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Alla tv ufficiale del Real Madrid, il terzino ha spiegato quanto accaduto: “È un bene affrontare questo ...

Marcelo alla Juventus? "Voglio chiudere la carriera al Real Madrid"/ Il brasiliano resta in Spagna! : Marcelo è stato accostato a lungo alla Juventus, il calciatore brasiliano però svela a Real Madrid Tv di voler chiudere la sua carriera in Spagna per poter dimostrare ancora molto.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:03:00 GMT)

Calciomercato - Marcelo : 'Le offerte di altri club? Voglio restare a vita al Real Madrid' : Questo è il miglior club del mondo e Voglio sempre giocare nel miglior club del mondo. Da quando sono arrivato ci sono sempre chiacchiere, ed è difficile dimostrare che Voglio restare, che posso ...

Real Madrid - Vinicius morso alla testa da capitano dell'Atletico Madrid B : Per la cronaca, il finale del derby fra le due squadre B , militanti in terza divisione, sarà di 2-2. IL BABY D'ORO. Vinicius è stato acquistato appena 16enne dal Flamengo, squadra in cui ha ...

Spagna - Real Madrid : un Vinicius part-time? Preso di mira in Segunda : L'impatto del talentuoso Vinicius sul Castilla, la squadra B del Real Madrid, è stato dirompente. Giocate di pregio, una condizione fisica già invidiabile e una doppietta nel derby di Madrid contro l'...

Modric avrebbe deciso : possibile addio al Real Madrid : Il nome di Luka Modric continua ad essere molto chiacchierato nell'ambiente di Calciomercato, nonostante la sessione estiva si sia chiusa da pochi giorni. Il centrocampista croato è stato a lungo un obiettivo dell'Inter che, però, non è riuscito a strapparlo al Real Madrid ma la volonta' del giocatore non sembra essere mutata. Modric, infatti, eletto come miglior giocatore del Mondiale in Russia e premiato anche dalla Uefa come miglior giocatore ...

Calciomercato Juventus - si prospetta un clamoroso scambio con il Real Madrid : Allegri si sfrega le mani : Juventus e Real Madrid stanno lavorando ad uno scambio tra Alex Sandro e Marcelo, che potrebbe avvenire nella prossima sessione estiva Mercato finito, ma le trattative non si fermano mai nemmeno in questo periodo. Juventus e Real Madrid infatti stanno provando a mettere in piedi in vista della sessione di gennaio un clamoroso scambio, che coinvolge Alex Sandro e Marcelo. AFP PHOTO / FRANCK FIFE Quest’ultimo ha una voglia tremenda di ...

Mondiale per Club - sorteggiato il tabellone : il Real Madrid direttamente in semifinale : Gli uomini di Lopetegui affronteranno la vincente del match tra i messicani del Guadalajara e i campioni d’Asia Il Real Madrid, vincitore delle ultime tre edizioni della Champions League, inizierà la difesa del titolo del Mondiale per Club contro la squadra messicana del Guadalajara o il campione asiatico, secondo il sorteggio celebrato a Zurigo. LaPresse/EFE/Chema Moya Il Real Madrid inizierà il torneo direttamente in semifinale e ...