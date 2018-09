Real Madrid | Florentino Perez e il piano per il nuovo Bernabeu | possibile prestito da 575

Champions si parte : mercoledì 19 settembre Real Madrid-Roma su Rai 1 : E’ iniziato il conto alla rovescia. E’ febbre da Champions per gli appassionati di calcio. Le grandi sfide del massimo

Real Madrid - la 13Champions League diventa un film : il VIDEO del trailer : Un film che si apre con lo splendido panorama di Kiev, ripresa alle spalle della fontana della Madre Patria. Non è un docu-film sulla bellissima città dell'est, ma il racconto di un'impresa eroica, di ...

Real Madrid - Lopetegui convinto delle potenzialità della squadra : “Siamo forti anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

Marcelo-Juventus - parla il calciatore del Real Madrid : i dettagli : Marcelo è stato accostato a più riprese alla Juventus dopo l’arrivo in bianconero del suo grande amico Cristiano Ronaldo “Molto felice a Madrid, la gente sa che qui mi sento a casa, che ho ancora molti anni di contratto nel miglior club del mondo”. Marcelo è tornato a parlare delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Alla tv ufficiale del Real Madrid, il terzino ha spiegato quanto accaduto: “È un bene affrontare questo ...

Real Madrid - Vinicius morso alla testa da capitano dell'Atletico Madrid B : Per la cronaca, il finale del derby fra le due squadre B , militanti in terza divisione, sarà di 2-2. IL BABY D'ORO. Vinicius è stato acquistato appena 16enne dal Flamengo, squadra in cui ha ...

Spagna - Real Madrid : un Vinicius part-time? Preso di mira in Segunda : L'impatto del talentuoso Vinicius sul Castilla, la squadra B del Real Madrid, è stato dirompente. Giocate di pregio, una condizione fisica già invidiabile e una doppietta nel derby di Madrid contro l'...

Modric avrebbe deciso : possibile addio al Real Madrid : Il nome di Luka Modric continua ad essere molto chiacchierato nell'ambiente di Calciomercato, nonostante la sessione estiva si sia chiusa da pochi giorni. Il centrocampista croato è stato a lungo un obiettivo dell'Inter che, però, non è riuscito a strapparlo al Real Madrid ma la volonta' del giocatore non sembra essere mutata. Modric, infatti, eletto come miglior giocatore del Mondiale in Russia e premiato anche dalla Uefa come miglior giocatore ...

Calciomercato Juventus - si prospetta un clamoroso scambio con il Real Madrid : Allegri si sfrega le mani : Juventus e Real Madrid stanno lavorando ad uno scambio tra Alex Sandro e Marcelo, che potrebbe avvenire nella prossima sessione estiva Mercato finito, ma le trattative non si fermano mai nemmeno in questo periodo. Juventus e Real Madrid infatti stanno provando a mettere in piedi in vista della sessione di gennaio un clamoroso scambio, che coinvolge Alex Sandro e Marcelo. AFP PHOTO / FRANCK FIFE Quest’ultimo ha una voglia tremenda di ...

Mondiale per Club - sorteggiato il tabellone : il Real Madrid direttamente in semifinale : Gli uomini di Lopetegui affronteranno la vincente del match tra i messicani del Guadalajara e i campioni d’Asia Il Real Madrid, vincitore delle ultime tre edizioni della Champions League, inizierà la difesa del titolo del Mondiale per Club contro la squadra messicana del Guadalajara o il campione asiatico, secondo il sorteggio celebrato a Zurigo. LaPresse/EFE/Chema Moya Il Real Madrid inizierà il torneo direttamente in semifinale e ...

Sorteggiati i gironi del Mondiale per club Fifa : Real Madrid protagonista : Il Real Madrid giocherà la semifinale del Mondiale per club contro i messicani del Guadalajara o contro i campioni d’Asia, ancora non noti. E’ questo il verdetto di sorteggi a Zurigo, presso la sede della Fifa, dove è stato stilato il calendario del prossimo Mondiale per club che si disputerà dal 12 al 22 dicembre negli Emirati Arabi. Delle sette partecipanti, solo quattro si conoscono già: il Real Madrid campione ...