Ramazzotti e Gassman raccontano la loro ' storia senza nome'

«Una storia senza nome» : Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann in anteprima : Valeria (Micaela Ramazzotti) è la giovane segretaria di un produttore cinematografico, che vive appartata con una madre eccentrica (Laura Morante) e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Gassmann). Un giorno, la donna riceve un insolito regalo da uno sconosciuto (Renato Carpentieri): la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, la storia senza nome racconta infatti il misterioso furto di un celebre quadro di ...