Raikkonen-Leclerc | dove sono i ben informati?!?

Formula 1 - Ferrari verso l'addio a Raikkonen : pronto Leclerc (RUMORS) : Non è ancora ufficiale, ma mancherebbe veramente poco. A partire dalla stagione 2019 di Formula 1, quasi certamente Sebastian Vettel avra' un nuovo compagno di squadra in Ferrari. La scuderia italiana, infatti, avrebbe ormai rotto gli indugi, decidendo di salutare il veterano Kimi Raikkonen dopo quattro anni 2014-2018 ai quali va aggiunto il biennio 2007-2009 che vide il driver finlandese laurearsi campione del mondo proprio alla sua prima ...

Ferrari. Ufficiale : Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen : E’ arrivata l’ufficialità del cambio al volante della Ferrari per il 2019. E’ stata una gaffe di Garage Italia a

Ferrari - arriva Charles Leclerc : la gaffe con cui Lapo Elkann annuncia la cacciata di Kimi Raikkonen : Ufficiale. Anche se subito cancellato, ormai è ufficiale: la Ferrari 'caccia' Kimi Raikkonen e, dal prossimo anno, affiderà la seconda rossa a Charles Leclerc , come si sussurrava ormai da mesi e ...

Raikkonen o Leclerc? Occhio ai rischi… : Secondo alcune fonti (se ben informate o meno è da vedere) giovedì dovrebbe arrivare l’annuncio Ferrari sulla scelta del pilota 2019. A Monza circolava voce che Kimi Raikkonen fosse già stato informato che il prossimo anno il suo sedile andrà a Charles Leclerc, sulla base di un contratto firmato a suo tempo da Marchionne. Questo […] L'articolo Raikkonen o Leclerc? Occhio ai rischi… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - giovedì di fuoco in Ferrari : si decide il futuro. Charles Leclerc verso la Rossa - addio di Raikkonen? Vettel : “Devo lottare anche col mio compagno…” : giovedì 6 settembre decisivo in casa Ferrari perché domani, secondo quanto riporta Sky Sport, si terrà un incontro a Maranello per definire quali saranno i piloti per il Mondiale 2019 di Formula Uno. Ovviamente Sebastian Vettel è già stato confermato come prima guida del Cavallino Rampante, dunque i vertici devono decidere se confermare Kimi Raikkonen al volante della Rossa oppure se puntare tutto su Charles Leclerc che ben si è comportato con ...

F1 - Ferrari - Raikkonen sempre più lontano dalla Rossa : Leclerc pronto a firmare per il 2019 : Nel corso della pubblicazione di oggi, inoltre, Il Corriere dello Sport ha aggiunto qualche piccolo particolare a questa interessante storia, affermando che sarebbe stato lo stesso John Elkann, nuovo ...

F1 - con Leclerc in Ferrari - dove finirà Raikkonen? : Kimi Raikkonen alle prese con una delle decisioni più importanti della sua carriera da pilota di Formula 1: tutti i dettagli Il mercato in Formula 1 si accende. Le ultime ore sono state concitate, con Norris finito alla McLaren e Leclerc davvero molto vicino alla firma con la Ferrari al fianco di Vettel. In questo scenario, si apre un quesito molto complesso: dove finirà Kimi Raikkonen? Una domanda complessa alla quale rispondere, con il ...

Ferrari-Raikkonen - rapporto a rischio : nel 2019 si punterà su Leclerc : La strategia Ferrari ha fatto flop a Monza con Kimi Raikkonen che al via del gran premio ha chiuso la porta in faccia al collega Sebastian Vettel che si sta giocando il titolo mondiale con Lewis ...

F.1 Marchionne - Leclerc e il balletto del sedile dietro la grinta di Raikkonen : Un giorno sembra certa la conferma di Kimi Raikkonen, e il giorno dopo rispunta il nome di Charles Leclerc sulla Ferrari nel 2019. Il balletto ormai va avanti da luglio e la presenza a Monza del nuovo ...

F1 - ARRIVABENE E GLI ORDINI DI SCUDERIA MERCEDES/ Ultime notizie : la Ferrari sostituirà Raikkonen con Leclerc : F1, ARRIVABENE e gli ORDINI di SCUDERIA MERCEDES. Ultime notizie: il Team Principal della Ferrari sottolinea come la sua assuma piloti e non dei maggiordomi. Scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:29:00 GMT)

F1 – Ferrari - l’addio di Raikkonen sempre più vicino : dopo Monza - tanti gli indizi che portano a… Leclerc : Kimi Raikkonen sempre più vicino all’addio alla Ferrari: dopo Monza ci sono sempre più indizi che portano alla promozione di Leclerc al suo posto Il day after del GP di Monza è fatto di musi lunghi, poca voglia di parlare e le ceneri di un ‘inferno rosso’ che avrebbe dovuto divampare in tutta la sua forza, ma del quale sono rimaste solo le ceneri umide, spente dalla strategia Mercedes e da un po’ di sfortuna. Vettel ne esce con le ossa ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari? L’accordo con Marchionne e la preferenza su Raikkonen : tutti gli scenari : La Ferrari deve ancora annunciare quale sarà il secondo pilota per la prossima stagione, siamo arrivati al GP d’Italia e ci si aspettava una comunicazione sul nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel nel Mondiale F1 2019 ma ancora tutto tace. Kimi Raikkonen ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare e oggi scatterà dalla pole position ma, stando a quanto riporta l’autorevole testata tedesca Auto Motor und Sport, Charles ...

Griglia di partenza GP Italia 2018 Formula 1/ Pole position Raikkonen : Alfa Romeo Sauber e Leclerc KO : Griglia di partenza Formula 1 Gp Italia 2018 Monza: prima fila tutta Ferrari. E' Kimi Raikkonen ad ottenere la Pole position davanti a Sebastian Vettel.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:02:00 GMT)

Incidente Alonso/ Video F1 : Hulkenberg lo tampona e vola sopra la testa di Leclerc - Raikkonen si ritira : Incidente Alonso, Video F1: Hulkenberg lo tampona e la McLaren vola sopra la testa di Leclerc, Raikkonen invece si ritira. Le ultime notizie: brividi, Charles salvo grazie all'Halo(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 15:41:00 GMT)