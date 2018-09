Rai | Foa ancora in campo

Rai : Conte - spero si possa recuperare presidenza Foa : "Foa è una persona che, come ho dichiarato, non ho conosciuto se non dal punto di vista curriculare. Ed è persona di gran valore, ma purtroppo c'è un passaggio parlamentare e li' non ha ricevuto l'appoggio. spero si possa recuperare una presidenza Foa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica durante una iniziativa pubblica.

Il centrodestra converge Torna in ballo Foa come presidente Rai : Non è ancora stato fissato l'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, ma assicurano che ci sarà a giorni. E il leader di Forza Italia pretenderà dal vicepremier leghista una parola chiara sul futuro del centrodestra.Solo se ci saranno assicurazioni sulla tenuta della coalizione, a cominciare dalle candidature condivise per le prossime regionali e da una campagna elettorale unitaria per le europee di maggio, si potrà parlare d'altro. E il ...

I Retroscena di Blogo : Vertice Berlusconi-Salvini sulla Rai - ritorna Foa? : L'intrigo sulla presidenza Rai pare non finire mai e se fino a ieri sembrava che il nodo si potesse sciogliere con l'assenso della Lega su un nuovo nome proposto da Forza Italia e lo spostamento di Marcello Foa ad altro incarico in Rai, oggi ci giungono voci differenti. Rai: Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio, Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza prosegui la letturaI ...

Rai : Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

Esclusivo cda Rai - Foa ad Affari "Dimissioni? Non ci sono novità" : Colpo di scena in Rai? Marcello Foa lascia per far spazio a Fabrizio Del Noce, gradito a Forza Italia e a Silvio Berlusconi? Pare proprio di no. Fonti della Lega smentiscono che ci siano novità sui vertici della tv di Stato e lo stesso Foa nega un imminente passo indietro dal cda della Rai. Sta per dimettersi? Segui su Affaritaliani.it

Allarme commissario per il Cda Rai bloccato : braccio di ferro Salvini-Berlusconi su Foa : ... il Cavaliere si convince in cambio di una ritrovata unità della coalizione sul territorio e a medio termine sulla politica nazionale. Secondo scenario: Salvini cambia cavallo, spinge Foa ad ...

Marcello Foa - Dago-bomba : andrà alla direzione di Rai 2 : La mancata presidenza della Rai, come anticipato da Dagospia , porterà Marcello Foa , dopo l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla direzione di una rete come consolazione. Quale? Secondo le ...

Paolo Becchi avverte Matteo Salvini : a Marcello Foa in Rai non si deve rinunciare : A Foa non si rinuncia. Dopo che Pd e sodali hanno fatto della Rai carne di porco, non vediamo perché Salvini e Di Maio debbano rinunciare ad avere all'interno della Tv pubblica una persona perbene, ...

Avanti così finché Fi dirà sì a FoaRai - Affari svela il piano leghista : La presidenza della Rai assomiglia sempre a una partita a scacchi tutta interna a quello che resta del Centrodestra. Il consiglio di amministrazione ha rimandato il tutto a dopo la pausa estiva, in settembre, in attesa di sviluppi politici Segui su Affaritaliani.it

Rai - il cda boccia la candidatura di Laganà alla presidenza. Foa 'Tutto rinviato a settembre - intanto coordino' : ROMA. Nessuno si aspettava una svolta, nell'impasse che blocca la Rai per il braccio di ferro voluto dalla Lega sul nome di Marcello Foa come presidente. E in effetti la soluzione non è arrivata nel ...

