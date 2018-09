RAI 2 * I FATTI VOSTRI | Grandi novità per il programma condotto da Giancarlo Magalli

Il finale di Teen Wolf 6 su RAI4 lascerà i fan soddisfatti? La settima stagione non ci sarà : Colton Haynes e Tyler Hoechlin sono solo due dei volti noti che questa sera faranno il loro ritorno in tv in occasione del finale di Teen Wolf 6. Per Scott e compagni il cerchio si stringe e due dei volti noti della serie MTV hanno pensato bene di tornare a Beacon Hills per mettere la parola fine a questa storia e rendere felici i fan che questa sera si troveranno a dire addio alla serie. Insieme ai due, il finale di Teen Wolf 6 segnerà anche ...