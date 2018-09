Ragazza tenta di uccidersi | il vicino di casa la afferra al volo e la salva

Taranto - tenta di abusare di 17enne ubriaca - il fidanzato della Ragazza mette in fuga l'aggressore : tenta di abusare di una 17enne ubriaca , ma interviene il fidanzato della ragazza e mette in fuga l'aggressore . E' successo a Castellaneta Marina, Taranto ,. l'aggressore , un 31enne senza fissa dimora, ...

Milano - tentata violenza in stazione : Ragazza si salva grazie a spray : Milano, tentata violenza in stazione: ragazza si salva grazie a spray L’aggressione il 20 luglio nella stazione di Porta Garibaldi. La 25enne è riuscita a evitare la violenza sessuale prima grazie alla presenza di passanti e poi, avvicinata una seconda volta, usando spray urticante. Il presunto responsabile è in Italia in modo ...