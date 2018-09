Qui Group è fallita | la procura valuta la bancarotta ma l’incognita è la gara per i buoni

Qui! Group Ticket - è fallita/ La società era arrivata a 32 milioni di euro di debiti : è fallimento : Qui! Group Ticket, confermato il fallimento. La società era arrivata a 32 milioni di euro di debiti, i ristoranti dove venivano utilizzati i buoni pasto restavano senza rimborso(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 00:22:00 GMT)

Qui! Group dichiarata fallita - debiti per oltre 325 milioni; caos buoni pasto : Qui! Group, fino a poche settimane fa il principale operatore italiano dei buoni pasto con una quota di mercato del 20%, è stata dichiarata fallita. Con sentenza 104/2018, depositata oggi, il ...

Qui! Group fallita - debiti per 325mln : ANSA, - TORINO, 7 SET - La sezione fallimentare del tribunale di Genova ha dichiarato, con sentenza depositata oggi, il fallimento di Qui! Group, società di fornitura di buoni pasto. La sentenza ...

Qui! Group - fallita la società dei buoni pasto degli statali : debiti per 325 milioni : Qui! Group, società che fornisce buoni pasto soprattutto agli statali, è fallita. La sentenza, depositata oggi dalla sezione fallimentare del tribunale di Genova, ipotizza debiti per 'non meno di 325 ...

Buoni pasto - Qui! group porta i libri in tribunale per l’amministrazione straordinaria : La società ligure al centro delle polemiche perché fornitore dei ticket restaurant per molte amministrazioni pubbliche e incapace da qualche tempo di pagare i suoi Buoni agli esercenti, ha presentato istanza di ammissione all'Amministrazione straordinaria ammettendo le enormi difficoltà economiche.Continua a leggere

L’azienda dei buoni pasto Qui! Group ha fatto richiesta per l’amministrazione straordinaria : L’azienda dei buoni pasto Qui! Group ha fatto richiesta per l’amministrazione straordinaria dopo che per mesi non ha pagato i numerosi debiti che aveva con i gestori dei locali che accettavano i suoi buoni pasto. Se ne è parlato molto The post L’azienda dei buoni pasto Qui! Group ha fatto richiesta per l’amministrazione straordinaria appeared first on Il Post.

Qui Group travolta dai debiti : bar e ristoranti non accettano più i buoni pasto - Consip blocca le convenzioni : La Qui Ticket, società che eroga buoni pasto a numerose aziende del settore pubblico e privato, sarebbe sull'orlo del fallimento. Consip, la centrale acquisti della Pubblica amministrazione, non appena appresa la situazione ha bloccato le convenzioni. Sono circa 100mila i dipendenti pubblici coinvolti dal problema.Continua a leggere

Qui! Group - 150 milioni di debiti. Ma per la Banca d’Italia può emettere le carte di credito : Bankitalia ha nuovamente autorizzato Qui! Group a emettere carte di credito prepagate lo scorso 16 luglio, dopo una sospensione di quasi due anni e dopo la rottura della convenzione con Consip, comunicata lo scorso 13 luglio e motivata con il «reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali». ...