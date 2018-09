Quel ristorante tedesco che vieta l' ingresso ai bimbi

La palpeggia mentre sta lavorando al ristorante ma lei reagisce così : “Ha avuto Quello che si merita” : Emilia Holden, 21 anni, lavora al ristorante Vinnie Van Go-Go’s di Savannah, in Georgia. La ragazza sta per prendendo gli ordini a un tavolo, quando un uomo le si avvicina alle spalle e la tocca. Lei reagisce, lo blocca e lo scaraventa per terra. Poi attira l’attenzione del titolare, che chiama la polizia. L’uomo verrà arrestato e passerà in cella due giorni. Holden ha voluto mandare un messaggio alle donne vittime di ...