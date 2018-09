Profumo d’Estate ultima puntata | Adriana Volpe ospita Lorena Bianchetti

lanostratv

(Di sabato 8 settembre 2018)ospite did’Estateè stata promossa dal pubblico televisivo come unica padrona di casa, dopo anni di conduzione condivisa.d’Estate può essere considerato un piccolo successo, non solo televisivo ma anche social. La prova autoriale, dunque, è stata superata. Laha ideato, scritto e guidato la trasmissione del sabato pomeriggio di Rai2, in onda per tre settimane. Vincenti sono stati gli ospiti con cui si è relazionata in ogni: dal collega Massimiliano Ossini al Colonello Laurenzi, fino alla spalla comica Valentina Persia. La primaè stata vista da 454.000 telespettatori mentre la seconda, andata in onda sabato 1 settembre, ha raccolto 356.000 spettatori. Oggi, sabato 8 settembre alle 18.05, andrà in onda la terza edid’Estate.affronterà il tema ...