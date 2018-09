Presidente Monza | ' L' interesse di Berlusconi? Non me l' aspettavo | un fulmine a ciel

Il Monza a Berlusconi? L’attuale Presidente : “trattativa che si chiuderà in fretta” : Il Monza finirà nelle mani di Silvio Berlusconi in tempi brevi, a svelarlo l’attuale presidente del club Nicola Colombo, presidente del Monza , ha parlato della trattativa che potrebbe portare il club nelle mani di Silvio Berlusconi, con Galliani al suo fianco. Il presidente , interpellato da Monza -News, ha infatti dichiarato: “Ho letto intervista e Galliani ha detto che con ogni probabilità resterò presidente . Stiamo definendo ...

Monza - il Presidente Colombo : 'Club a Berlusconi? Pronto a trattare' : 'Sarebbe un grande onore avere come socio il gruppo Fininvest e Silvio Berlusconi. E sarebbe molto importante per la città di Monza e il territorio brianzolo. Sarebbe una grande cosa': così Nicola ...

Berlusconi-Monza - il Presidente brianzolo Colombo : “Per ora solo una telefonata” : Nella giornata di ieri si è sparsa la voce di un interessamento di Berlusconi nei confronti del Monza, società di terza serie. I contatti sono già iniziati con una telefonata da parte del gruppo Fininvest, come dichiarato dall’attuale presidente brianzolo Nicola Colombo a TuttoC: “Son rimasto molto sorpreso, quest’oggi ero fuori per lavoro e ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi, con tutti a chiedermi se Berlusconi ...

Geronimo La Russa - Presidente AC Milano : “Ha vinto Monza” : “Peccato per Sebastian Vettel, ma resta il risultato di un grandissimo evento che a Monza ha entusiasmato migliaia di appassionati”: queste le parole di Geronimo La Russa , presidente dell’Automobile Club Milano , al termine del GP d’Italia. “Possiamo dire, senza ombra di smentita che mai come in questo caso il motto ‘l’unione fa la forza’ si […] L'articolo Geronimo La Russa , presidente AC Milano : “Ha vinto Monza” sembra ...

F1 – Tutti pazzi per il Gp di Monza - il Presidente Fontana non ha dubbi : “evento con valore simbolico” : Le parole di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, sul Gp di Monza “Crediamo nel Gp, crediamo che non sia solo evento sportivo, non solo un valore economico, ma anche simbolico. Il circuito di Monza è una dei simboli del nostro Paese, sono due simboli vincenti che si uniscono”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la presentazione del gemellaggio tra la Regata Storica e il ...