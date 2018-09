Presentatrice del meteo insultata | Sei troppo nera Lei non ci sta

Rachael Bland - la Presentatrice della Bbc malata di cancro - è morta : "Il corpo era debole - ma la sua voce più forte che mai". : Dopo due anni di lotta contro il tumore al seno, la presentatrice della Bbc Rachael Bland è morta all'età di 40 anni. La sua storia era divenuta nota al pubblico: lei stessa aveva deciso di parlarne e raccontare la quotidianità, per dimostrare come la malattia non sia un impedimento a vivere ogni giorno con forza ed entusiasmo."Siamo orgogliosi di come abbia affrontato la diagnosi, ha dimostrato che è possibile vivere ...

Cos’è successo a Caterina Balivo? Il messaggio misterioso della Presentatrice fa preoccupare i fan : Caterina Balivo spaventa i fan, la presentatrice Rai ed il suo post misterioso su Instagram Caterina Balivo è in ‘ferie’. Dalla meta delle sue vacanze la bellissima presentatrice manda un messaggio social misterioso che fa preoccupare i fan. La conduttrice, che in questa stagione non sarà più al timone di ‘Detto Fatto’, scrive su Instagram: “stamattina sorrido per dire grazie alla vita…un giorno vi ...