Pozzallo | mare e meteo favoriscono turismo + 15%

Nave Diciotti fa rotta verso Pozzallo - era bloccata in mare da giorni - : L'imbarcazione con a bordo 177 persone soccorse in mare da 5 giorni era in rada davanti alle coste dell'isola. Intanto, il Garante per le persone private della libertà ha fornito alle alte cariche ...

Pozzallo - il film di quelle ore in mare aspettando i soccorsi : Potrebbero essere più di quattro i migranti annegati per raggiungere le navi italiane che li stavano monitorando. Della loro morte risponderanno gli undici scafisti, fermati ieri dalla procura di ...

Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo - ma i migranti me l’hanno rovinato : Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo. Per un giorno o un’ora appena, sciogliere in acqua le fatiche qualunque. Il cuore a galla, l’odore del sole che solleva il sale. Volevo fare un tuffo nel mare di Pozzallo e godere l’umanità grande della mia Sicilia, la vita formicolare, le pance canute degli uomini e i bambini con le ginocchia impantanate. Volevo e avrei voluto, lo avrei voluto molto. Ma per un attimo svagato ho alzato la testa. ...

Migranti su Nave Monte Sperone nel mare di Pozzallo : donna ricoverata a Modica : Migranti a bordo della Nave “Monte Sperone” al momento in rada davanti alle acque di Pozzallo: donna trasportata e ricoverata all'ospedale di Modica

Fervono a Pozzallo i preparativi per il "Trofeo del mare" : "Una rotta lunga un sogno" è il claim della edizione di quest'anno, la diciottesima, del Trofeo del mare. Appuntamento fissato il 28 luglio