Porto abusivo di armi | denunciato fasanese

Torino - spara in aria per far scappare un ladro : denunciato per Porto abusivo d’armi : Sorprende un ladro entrare in casa sua e spara tre colpi di pistola in aria per farlo fuggire. L’episodio a Nichelino dove un uomo di 41 anni, che deteneva regolarmente l’arma, è stato denunciato per porto abusivo d’armi: poteva tenerla in casa, ma non andarci per strada.Continua a leggere