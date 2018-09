Populismi e scandali finanziari - la Scandinavia non è più un’isola felice : Nel World happiness report la Scandinavia monopolizza da anni metà della top 10. Gli intervistati dell’indagine sembrano confermare l’entusiasmo per il benessere della vita nel Nord Europa. Le ultime cronache un po’ meno. Il sistema scandinavo, il «paradiso del welfare», inizia a mostrare qualche crepa di troppo rispetto alla percezione idilliaca di qualche anno fa. E domani si vota in Svezia...