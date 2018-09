Ponte | verso due incidenti probatori

Genova - scricchiolii Ponte Morandi : "verso l'abbattimento"/ Ultime notizie - Cantone : "fuga Stato da controlli" : Genova , scricchiolii Ponte Morandi : 'è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza'. Ultime notizie : Cantone , ' Stato non fugga da controlli'.

Genova - scricchiolii Ponte Morandi : “verso l’abbattimento”/ Ultime notizie - Cantone : “fuga Stato da controlli” : Genova , scricchiolii Ponte Morandi : "è pericolante, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie , crollo viadotto: Cantone , "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:36:00 GMT)

Un Ponte verso l'aeroporto di Fiumicino è stato chiuso per accertamenti : La chiusura, decisa la sera del 20 agosto, del ponte della Scafa a Fiumicino rischia di far fare tardi a molti passeggeri in partenza dall'aeroporto Leonardo da Vinci. Il ponte, che si trova al chilometro 4,200 della Ostia-Fiumicino desta qualche preoccupazione e per questo si è deciso di chiuderlo al traffico fini a quando non saranno fatti gli accertamenti e verifiche di stabilità. Il ponte è gestito ...