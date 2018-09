Ponte Morandi Genova | e-mail dopo il crollo Ultime notizie | così i super-consulenti

Ponte Morandi - spunta un progetto di demolizione senza esplosivi per salvare le case : La demolizione del Ponte Morandi potrebbe risparmiare le case di via Porro dalla distruzione: « Stiamo cercando, con il sindaco, di lavorare a un piano di smontaggio per tutti e due i tronconi - dice ...

Ponte Morandi - i nomi degli indagati per il crollo. Chiesto l’incidente probatorio | : Presto l’incidente probatorio che potrebbe coinvolgere altre persone nelle indagini. Autostrade per l’Italia si difende. Gli Sfollati chiedono che resti aperta la “casa comune”

La vicenda del Ponte Morandi conferma che il discorso incivile ha ormai allagato quasi tutto : Non c’è alcun colpevole per il crollo del ponte. E’ quanto traspare dall’inchiesta del New York Times e dai primi atti della magistratura, oltre che da giudizi domestici, anche di osservatori che si pongono in atteggiamento censorio. Ne so poco, anzi niente, di ingegneria. Ma so leggere. E’ saltato

Genova - Ponte Morandi : tra gli indagati Castellucci e Ferrazza : Una ventina in tutto, tra cui spiccano l'a.d.di Autostrade per l'Italia e il provveditore per le opere pubbliche di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

La ricostruzione del Ponte Morandi e i guai di Tesla. Di cosa parlare a cena : Massimo D'Alema non sarebbe indifferente alla candidatura di Nicola Zingaretti. Chiederà la tessera? E comunque certamente ci voleva questa resipiscenza della ditta per smuovere un po' le cose in vista del congresso del Pd. Intanto Giovanni Tria va avanti con il suo governo, quello responsabile,

Ponte Morandi - Renzo Piano presenta il nuovo viadotto : “È il simbolo di una città che si rialza - durerà 1000 anni” : “Per il momento lo chiamerei ‘il Ponte’, perché questo non è un Ponte qualunque, ma l’elaborazione di un lutto, simbolo di una città che si rialza” così l’archistar Renzo Piano ha presentato oggi in Regione Liguria il progetto per il nuovo Ponte sul Polcevera. “Il nuovo Ponte dovrà durare mille anni – continua l’architetto – non è una battuta. Il nuovo Ponte sarà in acciaio. Dovrà essere un Ponte semplice e parsimonioso, ma non ...

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade Castellucci fa cadere il modellino di Renzo Piano : Piccolo incidente al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Renzo Piano per un nuovo viadotto sul Polcevera: l’ad di Aspi Giovanni Castellucci, indagato nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, ha preso in mano una parte del plastico realizzato dallo staff dell’architetto e l’ha fatto cadere mandandolo in mille pezzi. Piano, che ha assistito al crash ha allargato le braccia e ha provato ...

Ponte Morandi - nuovo viadotto a “km 0”. Toti : “Pronto entro ottobre 2019. Acciaio da Arcelor”. Autostrade : “Sì a Fincantieri” : Il nuovo Ponte sul Polcevera sarà pronto “entro ottobre 2019”, grazie al progetto donato dall’archistar genovese Renzo Piano, il lavoro di Fincantieri sul quale c’è l’ok di Autostrade e l’Acciaio di ArcelorMittal che ha appena rilevato l’Ilva e ha un impianto a Genova. Un viadotto a “chilometro zero”, insomma. È l’idea, che ormai viaggia spedita, del governatore della Liguria Giovanni ...

Ponte Morandi : i nomi degli indagati<br>Ci sono anche dirigenti del MIT : 14.10 - Ponte Morandi: dopo i nomi di chi avrebbe saputo del rischio crollo arrivano le iscrizioni nel registro degli indagati da parte della procura di Genova. Si tratta di 20 persone accusate a vario titolo di disastro colposo, omicidio stradale colposo plurimo e omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche.Tra gli altri manager di Autostrade per l'Italia indagati, il direttore operativo centrale Paolo Berti, il capo delle ...

Ponte Morandi - 20 indagati : i nomi Gli sms : 'Tiranti non reggono' : di Valentina Errante dal nostro inviato GENOVA 'I tiranti non reggono', se lo dicevano persino nei messaggi Facebook e nelle email interne. Sapevano almeno dal 2015 che il cavalcavia era a rischio: ...

Ponte Morandi - Autostrade e Toninelli : piena fiducia nella magistratura : 'Massima fiducia nel lavoro dell'autorità giudiziaria'. È quanto afferma Autostrade per l'Italia 'in relazione alle iniziative della Procura di Genova , che ha proceduto alla notifica degli avvisi di ...