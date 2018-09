Ponte Genova | incidente probatorio | i quesiti della procura

Ponte Genova - IL NUOVO PROGETTO DI RENZO PIANO/ Ultime notizie : niente più case - sotto ci sarà un parco : RENZO PIANO, NUOVO PONTE GENOVA: “Durerà mille anni”. Ultime notizie, pronto in 13 mesi, "sarà come una nave". E' stato presentato quest'oggi il PROGETTO per il NUOVO viadotto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Come sarà il Ponte di Genova progettato da Renzo Piano : Il nuovo ponte sul torrente Polcevera a Genova, in sostituzione del ponte Morandi crollato in parte il 14 agosto, "dovrà durare mille anni, e non è una battuta". Lo ha detto l'architetto Renzo Piano, genovese, che si è offerto di donare il progetto della nuova infrastruttura. E perché duri tanto, "dev'essere d'acciaio, perché l'acciaio regge". Piano ha aggiunto che dal ...

Genova - entro il 2019 il nuovo Ponte di Renzo Piano con Autostrade-Fincantieri : L'annuncio è del governatore ligure Toti. L'architetto presentando il progetto assicura: 'Durerà mille anni e sarà di acciaio' -

Ponte Genova - il nuovo progetto di Renzo Piano/ Ultime notizie : Bono “lavoro e assunzioni - sarà a km 0” : Renzo Piano, nuovo Ponte Genova: “Durerà mille anni”. Ultime notizie, pronto in 13 mesi, "sarà come una nave". E' stato presentato quest'oggi il progetto per il nuovo viadotto(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:59:00 GMT)

Le molteplici anomalie del crollo del Ponte di Genova : La tragedia del crollo del ponte “Morandi” del 14 agosto 2018 ci mostra una lunga serie di anomalie, verificatesi sin

Genova - entro 2019 nuovo Ponte; Polizia ferma 18 migranti della Diciotti; Appello mamme pro vax : Dietro all'attuale centralità dell'attività finanziaria rispetto all'economia reale c'è la scelta di qualcuno che pensa che i soldi si fanno con i soldi. I soldi si fanno con il lavoro'. 7 settembre ...

CROLLO Ponte MORANDI - INDAGATI BRENCICH E SERVETTO/ Genova - Autostrade : “fiducia in magistrati” : Genova, CROLLO PONTE MORANDI: chi sono i 20 INDAGATI "per atto dovuto". Ultime notizie, Pm Cozzi "Autostrade responsabili, non colpevoli". I nomi, le accuse e le novità di giornata(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:30:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Castellucci rompe il plastico di Renzo Piano - Video : L'archistar ha presentato il suo progetto del nuovo viadotto sul torrente Polcevera che sostituirà quello crollato il 14 agosto. Al termine della conferenza stampa piccolo incidente di percorso...

Genova - Ponte Morandi : tra gli indagati Castellucci e Ferrazza : Una ventina in tutto, tra cui spiccano l'a.d.di Autostrade per l'Italia e il provveditore per le opere pubbliche di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

